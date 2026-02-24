Fastighetstekniker
2026-02-24
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som fastighetstekniker med placeringsort i Hammarstrand!
Kommunens Samhällsbyggnadsavdelning ansvarar för kommunens tekniska verksamheter så som fastighet, VA/renhållning, städ, bostad och projektorganisation.
Fastighetsenheten består av ca 20 medarbetare bestående av fastighetstekniker, vaktmästare, byggare, målare, ingenjörer och administratörer som jobbar på kommunens alla orter. De arbetar med fastighetsteknik såsom byggnadsunderhåll, underhåll/drifthållning av värmesystem samt ventilation för kommunens verksamhetslokaler ca 77000 kvm och fastighetsbestånd ca 29000 kvm (Ragunda Bostad) inklusive turistiska anläggningar.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Är du en serviceinriktad och driven person som har kunskap och erfarenhet av drift och service i fastigheter? Då kan du vara den vi söker! Till vårt fastighetsbestånd i Ragunda kommun söker vi nu fastighetstekniker. Här kommer hela kommunen att vara din arbetsplats med varierande och intressanta sysslor.
Arbetsuppgifterna handlar främst om drift och underhåll av tekniska system exempelvis värmesystem och ventilation i fastigheter och i bostäder. Du ansvarar för att hantera serviceanmälningar och jobbar proaktivt med att hålla dessa på en låg nivå. Vaktmästaruppgifter såsom drift och skötsel av inre och yttre miljö, snöröjning, och rondering förekommer.
Som fastighetstekniker hos oss arbetar du närmast kunden. Egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla och engagemang är viktiga för att kunna fullgöra uppdraget och leverera med hög kvalité.
I yrkesrollen ingår beredskap.
Vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fastighetstekniskutbildning, eller annan utbildning arbetsgivaren anser likvärdig.
B-körkort är ett krav. Har du andra körkortsutbildningar såsom C-körkort mm är detta meriterande.
För att lyckas som fastighetstekniker hos oss tror vi att du har en bred teknisk kompetens med erfarenhet från mekaniska och byggnadstekniska arbetsuppgifter.
Du har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Vi ser att du har en god datorvana och kan hantera såväl mejl, teams, ärendehanteringsprogram samt appar i telefonen som är relevanta för ditt arbete.
Du ska vidare ha god förmåga till initiativ samarbete och vara serviceinriktad och vara flexibel. Arbetet innebär kontakter med såväl hyresgäster som entreprenörer.
Det är meriterande om:
* du har använt ärendesystem för att hantera inkommande ärenden.
* du har dokumenterad erfarenhet av VS-, ventilationsteknik, styr- och reglerteknik samt byggnadsarbete är meriterande.
* du har andra certifieringar såsom höghöjdsutbildning, mobila arbetsplattformar, arbete på väg, heta arbeten mm.
Som fastighetstekniker har du förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Du är kreativ och innovativ, du skapar nya idéer samt har lätt för att hitta nya infallsvinklar och lösningar på problem. Du söker möjligheter till förbättring av organisationen och tar initiativ till förändring.
ÖVRIGT
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
