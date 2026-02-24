Fastighetstekniker
2026-02-24
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Fastighetsservice Visby
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning förvaltar regionens byggnadsbestånd som omfattar sjukhus, skolor, förskolor, administrativa lokaler m.
m. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att regionens förvaltningar och externa kunder har ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad. Enhetens fastighetstekniker ansvarar för tillsyn och skötsel av det regionala byggnadsbeståndet i Visby. Enheten utför även kompletteringsarbeten inom bygg-, el-, och VVS-området.
Vi söker nu en driven och serviceinriktad fastighetstekniker som vill vara med och bidra till att våra fastigheter är trygga, välfungerande och attraktiva. Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter i en roll där ingen dag är den andra lik. Som fastighetstekniker hos oss kommer du att:
• Ansvara för drift, underhåll och service av våra fastigheter
• Utföra felavhjälpning och akuta reparationer
• Genomföra planerat underhåll och besiktningar
• Hantera och samordna kontakter med externa entreprenörer
• Utföra mindre el-, VVS- och snickeriarbeten
• Säkerställa att fastigheter och tekniska system följer gällande lagar och föreskrifter
• Vara hyresgästernas första kontakt vid tekniska frågor
• Dokumentera utförda arbeten i vårt fastighetssystem
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom fastighet, VVS, el eller motsvarande. Du har erfarenhet av fastighetsunderhåll och drift samt goda kunskaper inom byggnadsteknik. B-körkort är ett krav. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har genomgått relevant yrkeshögskoleutbildning eller annan vidareutbildning inom området. Behörighet för arbete med kyl- och värmepumpsanläggningar ses som en fördel, liksom erfarenhet av fastighetssystem, driftövervakning och arbete med hyresfastigheter.
Som person är du mogen, självständig och initiativtagande. Du är självgående och flexibel men samtidigt stabil i ditt arbetssätt. Din samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer, kombinerat med din empatiska sida, gör dig till en uppskattad teammedlem. Du kommunicerar väl muntligt och har en naturlig serviceinriktning. Med din ekonomiska medvetenhet, kreativitet och problemlösande analysförmåga bidrar du till att utveckla verksamheten.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Fastighetsservice Visby Kontakt
