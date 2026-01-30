Fastighetstekniker
Livsmedelsverket / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-01-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsmedelsverket i Uppsala
, Sigtuna
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av fastighetsdrift i miljöer med höga säkerhetskrav och en god teknisk förståelse? Vill du arbeta i en roll där teknik, service och säkerhet kombineras och där du bidrar till en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en fastighetstekniker till Livsmedelsverket i Uppsala.
Din roll
Som fastighetstekniker på Livsmedelsverket arbetar du tillsammans med verksamhetsföreträdare och fastighetsägare för att säkerställa att Livsmedelsverkets verksamheter i Uppsala kan arbeta och verka i väl fungerande lokaler och med en viss servicenivå, inklusive utrustning, inventarier och arbetsmiljö.
Arbetsuppgifterna inom enheten är varierande och kräver att du trivs med att ingå i en grupp fastighetstekniker som arbetar gemensamt med att ge god service.
Du har ett väl etablerat säkerhetstänkande och ett professionellt förhållningssätt både internt och externt i kontakter med chefer, medarbetare, kollegor, fastighetsägare/förvaltare, myndigheter, entreprenörer och andra aktörer i olika frågor.
Ingen lokalfråga är för liten eller för stor för dig, och du ansvarar för att frågor och behov hanteras och följs upp på ett professionellt och konsekvent sätt, med utgångspunkt i värdegrund och övergripande beslut gällande Livsmedelsverkets verksamhet, lokaler och rutiner.
Enheten för Fastighet och Service
Livsmedelsverket har verksamhet över hela landet, men den enskilt största lokalen finns i Science Park i Uppsala. Enheten för Fastigheter och service är en del av Avdelningen för Myndighetsstöd, och ansvarar för utveckling och intern förvaltning av Livsmedelsverkets fastigheter och service i fredstid och beredskapstid.
I lokalerna i Uppsala ansvarar servicegruppen för bl a post- & godsmottagning, interna leveranser, mötesrum, teknik, interna driftfrågor, etc. Inom enheten tar man gemensamt ansvar för att lokaler och service fungerar, och rycker vid behov in för varandra när det behövs.
Din kompetens
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och erfarenhet av arbete inom fastighetsdrift och installationer. Du har tidigare arbetat i en serviceorganisation eller servicegrupp och är van vid att arbeta i lokaler med höga säkerhetskrav. Erfarenhet av drift och underhåll i specialfastigheter är ett krav, liksom goda kunskaper i Microsoft Office. Du är också bekväm med att arbeta i olika systemstöd, exempelvis ärendehanteringssystem, rapporteringsstöd och planeringsverktyg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av drift av laboratorielokaler och laboratorieutrustning eller motsvarande, samt av beställning och uppföljning av fastighetsnära tjänster. Har du dessutom arbetat med att ta fram rutiner och instruktioner och har en utbildning inom VVS ser vi det som ett extra plus.
Tjänsten kräver B-körkort samt mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har goda kunskaper i engelska.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i denna roll är du ansvarstagande, samarbetsinriktad och anpassningsbar. Du hanterar förändringar och nya idéer positivt och trivs med att arbeta i team där du delar kunskap och stärker gruppens förmåga. Du är lösningsorienterad, säkerhetsmedveten och följer noggrant rutiner och riktlinjer.
Du fattar snabba, tydliga beslut och tar ansvar för att aktiviteter genomförs effektivt och enligt plan. Du är strukturerad, målinriktad och bygger goda relationer både internt och externt för att hantera tekniska utmaningar. Du är också nyfiken och har lätt för att lära, samt delar gärna med dig av nya erfarenheter och kunskaper för att ständigt förbättra och utveckla arbetsprocesserna.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Helena Ribacke. Representant för Saco-S är Anna Carlbom Härd och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-02-19. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2026/00691. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för myndighetsstöd/Enheten för fastighet och service.
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850) Jobbnummer
9713804