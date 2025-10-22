Fastighetstekniker
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige - i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. HSB (i samarbete med Danske Bank) erbjuder också Sveriges största bosparande vilket kan ge möjlighet till förtur till HSBs befintliga och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter i hela landet.
HSB Södra Norrland verkari Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Vi servar ca 450 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi nästan 250 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning i Sundsvall.
Vi kan nu erbjuda en unik chans för dig som vill arbeta direkt mot en av våra kunder som har stort fokus på vidareutveckling av sitt bostadsområde. Du kommer bli del i ett team som arbetar riktat på uppdrag av vår största bostadsrättskund brf Bosvedjan.
Ansvar och arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad energi, miljö och teknikfrågor. Du kommer att arbeta med drift, skötsel och underhåll av fastigheternas tekniska system. Arbetet innebär övervakning och uppföljning av befintliga anläggningar. Du kommer att samarbeta med leverantörer som föreningen har samarbetsavtal med för att energieffektivisera anläggningarna. Arbetsuppgifterna kommer att variera.
Du kommer vara delaktig i projekt för att vidareutveckla bostadsområden samtidigt som du från tid till annan kommer att hjälpa till och stötta upp i fastighetsskötseln samt vara ställföreträdande arbetsledare för fastighetsskötare och lokalvårdare på området. Arbetet består av både administration och mer praktiskt arbetet ute i områdena där tekniken finns.
Erfarenhet
Vi ser gärna att du är utbildad fastighetstekniker eller har annan teknisk utbildning, eller motsvarande erfarenheter, med inriktning mot fastighet och drift. Du har goda kunskaper inom styr- och reglerteknik, värme och ventilation. För att lyckas i arbetet krävs grundläggande IT-kunskaper då stor del av tekniken är digital. Du behöver också kunna behärska det svenska språket och uttrycka dig väl i tal och skrift så att våra kunder får ett bra underlag för sina beslut. B-körkort är ett krav. Hjullastarkort är meriterande.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper så som social kompetens och initiativförmåga.Arbetet kräver att du är ansvarstagande, problemlösande, och trivs med att planera ditt arbete och din arbetsdag. Vidare är det viktigt att du trivs med att arbeta i team, är serviceinriktad och delar HSBs värderingar.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Tjänsten omfattas av I-avtalet mellan Fastigo och Unionen och inleds med 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag2025-11-12. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vill du veta mer, kontaktateknisk chef,Anna-Karin Kammerlingpå telefon010-303 23 02 eller e-post Anna-Karin.Kammerling@hsb.se
