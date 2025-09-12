Fastighetsskötare till Migrationsverket
Serviceinriktad och praktiskt lagd? Vi söker två fastighetsskötare till ett spännande konsultuppdrag hos Migrationsverket i Oskarström. Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Till Migrationsverket i Oskarström söker vi nu två fastighetsskötare för ett heltidsuppdrag med start den 1 november 2025. Här får du en varierad roll där du kombinerar fastighetsskötsel med serviceuppgifter - och blir en viktig del av vardagen för både verksamhet och boende.
Sammanfattningsvis kommer du arbeta med följande uppgifter:
Utföra fastighets- och serviceanknutna sysslor i vardagen
Hantera kontorsservice, internservice och postutdelning
Ta emot och hantera varor och paket
Bistå vid flytt, möblering och enklare logistik
Felsöka och rapportera fastighetsrelaterade problem samt följa upp tillsammans med fastighetsägare
Vi söker dig som har
Minst 6 månaders erfarenhet av fastighetsskötsel eller vaktmästeri
Grundläggande kunskaper i MS Office eller likvärdigt system
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du behöver ha erfarenhet av praktiskt arbete inom fastighetsskötsel eller vaktmästeri. Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan ta egna initiativ och lösa problem när de uppstår.
Om anställningen
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på OIO med med start 1 november och förväntas pågå fram till oktober 2026. Vänligen bifoga ditt CV i samband med din ansökan. Genom rekryteringsprocessen kommer löpande urval att tillämpas. Annonsen kan således komma att stängas ner innan tjänsten är tillsatt.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Placering: Oskarström
Start: 1 november
Kontaktperson: Elsa Jonasson
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
