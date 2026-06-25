Fastighetsskötare till Delta of Sweden
AB Effektiv Väst / Fastighetsskötarjobb / Halmstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Halmstad
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Halmstad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Delta of Sweden är ett innovativt utvecklings- och produktionsbolag med bas i Halmstad. Bolaget utvecklar och tillverkar egna materiallösningar för den globala leksaksindustrin och samarbetar med licenstagare och partners världen över.
Verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas där viktiga kompetenser successivt byggs upp internt för att stärka affären och skapa framtida tillväxt.
Med egen processindustri, stark materialkompetens och internationella samarbeten kombinerar Delta innovation, produktion och affärsutveckling under samma tak. Här är beslutsvägarna korta och möjligheten att påverka stor.
Vad erbjuder rollen?
Som fastighetsskötare/mekaniker får du en viktig roll i att säkerställa driften av företagets fastigheter, tekniska installationer och utrustning. Dina arbetsuppgifter är varierande och omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll. Tjänsten är operativ.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillsyn av industrifastigheter och tekniska installationer, allt från tvättmaskin till produktion
Felsökning och åtgärd av driftstörningar
Underhåll av mekanisk och teknisk utrustning
Enklare reparationer, montage och demontering
Samordning av årliga besiktningar av exempelvis portar, traverser och saxliftar
Kontakt med externa leverantörer och servicepartners
Uppföljning av fastighetstekniska system såsom ventilation, VVS, tryckluft och pumpar
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Medverkan vid investeringar och installation av ny utrustning
Deltagande i företagets förbättrings- och Lean-arbete
Rollen innebär många kontaktytor och ett stort ansvar för att skapa en säker, välskött och fungerande arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsunderhåll, mekaniskt arbete eller annan teknisk verksamhet. Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och externa leverantörer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet av fastighetsrelaterat arbete, mekaniskt underhåll eller motsvarande
Teknisk eller mekanisk utbildning alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
Mycket goda kunskaper i svenska
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Meriterande är om du har:
Truckkort
Liftkort
Certifikat för Heta Arbeten
Är detta din perfekta match?
Här får du en omväxlande vardag där teknik, fastigheter och underhåll möts. Du blir en del av en verksamhet som värdesätter säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar. För dig som gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och bidra till en välfungerande produktion finns goda möjligheter att utvecklas långsiktigt i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2026-08-07. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Alfred på Alfred.larsson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För denna tjänst blir du anställd av Effektiv och arbetar som konsult hos kundföretaget under en inledande period. Tjänsten är en hyrrekrytering och om allt fungerar bra finns det goda chanser att övergå till en anställning direkt hos kunden.
Sökord
Fastighetsskötare, mekaniker, underhållstekniker, fastighetsunderhåll, industrifastigheter, drifttekniker, mekaniskt underhåll, teknik, produktion, service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930711-2071069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Stationsgatan 37 (visa karta
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302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9979130