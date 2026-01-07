Fastighetsskötare säsong 2026
Hovstaterna / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hovstaterna i Stockholm
, Ekerö
, Trosa
, Strängnäs
, Nyköping
eller i hela Sverige
Kungl. Djurgårdens förvaltning har som huvuduppgift att förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården. Kungliga Djurgården är en av Stockholms gröna lungor, Nationalstadspark och en viktig del i nationens kulturarv. I uppgiften ingår att värna det historiska kulturlandskapet, underhålla många kulturhistoriska byggnader, vårda den befintliga naturen och anpassa området till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö. Du kommer att tillhöra byggavdelningen som ansvarar för organisationens byggnader på Kungl. Djurgården och Fjäderholmarna.
Du kommer att utgå från vår driftstation vid Stora Skuggan och/eller från vår driftstation vid stallet Rosendal. Stor del av arbetstiden kommer spenderas på Fjäderholmarna. För att kunna ta sig från våra kontor till Fjäderholmarna gör du resor med bil och båt som Kungl. Djurgårdens förvaltning tillhandahåller.
Vi söker nu fastighetsskötare inför säsongen 2026. Säsongsperioden sträcker sig från april-november.
Arbetsuppgifter
Fastighetsskötaren svarar för är den dagliga driften av våra byggnader samt hantering felanmälan från våra hyresgäster inom Kungliga Djurgårdens förvaltning. Du utför alla förekommande arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning och underhåll. Arbetsuppgifterna kommer att vara mycket varierande och ställer stora krav på att självständigt planera sin arbetsdag.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
• Du har fyllt 18 år
• God förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift.
• Språkkunskaper: Svenska och Engelska
• Utbildad inom fastighetsdrift/nu pågående utbildning eller dokumenterad erfarenhet
• Körkort med behörighet B
• Stort intresse för byggnadsunderhåll, utemiljö, skärgården och för hållbarhetsfrågor kopplade till arbetet.
• Fartygsbefäl klass VIII är meriterande
Personliga egenskaper
Som person har du ett högt service- och ansvarstänkande. Du är flexibel, vågar ta initiativ och har en god samarbetsförmåga. Det är även viktigt att du är i bra fysisk form då arbetet kan vara tungt.
Övrigt om anställningen
• Anställningens varaktighet bestäms enligt överenskommelse. Uppge i urvalsfrågorna vilken period du kan arbeta under säsongsperioden 1 april - 30 november.
• Arbetstid dagtid enligt schema.
• I samband med anställningsstart genomförs en obligatorisk introduktionsgenomgång.
• Eventuella ledighetsbehov under säsongen skall presenteras vid ansökan. Semester beviljas restriktivt.
• Lön enligt gällande avtal.
• De fackliga organisationerna representeras av Saco-S, Seko och OFR/S.
Ansökan
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 15 februari 2026. Urval sker löpande och vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Innan anställning sker bakgrundskontroll av eventuella betalningsanmärkningar och referenstagning.
Mer information om tjänsterna
För ytterligare information om tjänsterna är du välkommen att kontakta nedanstående personer via e-post.
• Byggavdelningen; Bitr. Byggnadschef Tommy Smeds, e-post: smeds@kungahuset.se
• Byggnadsavdelningen; Byggnadschef Ulrika Bask, e-post: bask@kungahuset.se
• Information om Fjäderholmarna: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/kungl.-nationalstadsparken/fjaderholmarna.html
Fackliga representanter Katarina Burman, Seko, 08-402 60 00, Anita Söderlind, Saco, 08-402 60 00. Ersättning
Enligt löneavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hovstaterna
(org.nr 202100-3484), https://www.kungahuset.se/ovrigt/ovrigt/ledigabefattningar.106.3349628b155104ecc341269.html Arbetsplats
Kungl. Hovstaterna Jobbnummer
9672582