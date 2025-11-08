Fastighetsskötare Norrort
Har du erfarenhet av fastighetsskötsel och vill arbeta i en roll där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en fastighetsskötare till Norrort som trivs med praktiskt arbete, varierande uppgifter och att bidra till en trivsam miljö för både hyresgäster och verksamheter.

Om tjänsten
Som fastighetsskötare ansvarar du för den dagliga skötseln av fastigheter och utemiljöer. Du arbetar brett med allt från tillsyn, felavhjälpning och enklare reparationer till att vara en hjälpande hand för de som vistas i fastigheterna. Rollen passar dig som gillar att lösa problem på plats och som har ett öga för ordning och kvalitet.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande praktiskt arbete
Är serviceinriktad och trivs i mötet med människor
Är lösningsorienterad och självgående
Har B-körkort (krav)
Vad vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Trygga anställningsvillkor
Möjlighet att utvecklas inom fastighetsområdet
Ett trevligt arbetslag och en stabil arbetsgivare
Är du redo att ta nästa steg som fastighetsskötare? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
