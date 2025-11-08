Fastighetsskötare Norrort

Aura Personal AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-11-08


Har du erfarenhet av fastighetsskötsel och vill arbeta i en roll där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en fastighetsskötare till Norrort som trivs med praktiskt arbete, varierande uppgifter och att bidra till en trivsam miljö för både hyresgäster och verksamheter.

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Som fastighetsskötare ansvarar du för den dagliga skötseln av fastigheter och utemiljöer. Du arbetar brett med allt från tillsyn, felavhjälpning och enklare reparationer till att vara en hjälpande hand för de som vistas i fastigheterna. Rollen passar dig som gillar att lösa problem på plats och som har ett öga för ordning och kvalitet.

Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande praktiskt arbete

Är serviceinriktad och trivs i mötet med människor

Är lösningsorienterad och självgående

Har B-körkort (krav)

Vad vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete

Trygga anställningsvillkor

Möjlighet att utvecklas inom fastighetsområdet

Ett trevligt arbetslag och en stabil arbetsgivare

Är du redo att ta nästa steg som fastighetsskötare? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "473".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Alexandra Carning
alexandra.carning@aurapersonal.se

Jobbnummer
9595485

