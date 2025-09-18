Fastighetsskötare med förmansansvar
2025-09-18
Tycker du om att jobba med varierande och omväxlande arbetsuppgifter? Trivs du med att styra din arbetsdag under eget ansvar? I sådana fall finns kanske ditt nästa jobb hos oss!
HSB Uppsala är en av Sveriges 25 regionala HSB-föreningar och vårt verksamhetsområde omfattar Uppsala län. Vi ägs av våra drygt 20 000 medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda, hållbara boendet. Vårt tjänsteerbjudande är brett och innefattar nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och bland våra kunder finns bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, kommersiella lokaler samt privata fastighetsägare.
Ansvar och arbetsuppgifter
På HSB Boservice i Uppland arbetar våra grupper med fastighetsskötare i Uppsala med olika uppgifter i och runt våra kunders fastigheter. Vi utför inre fastighetsskötsel, såsom tillsyn av allmänna utrymmen, ronderingar och kontroll av undercentraler, ventilation och andra tekniska utrymmen. Vi utför också yttre fastighetsskötsel, som sommartid innebär grönyteskötsel, inklusive ogräsrensning och växtbeskärning, och vintertid snöskottning och halkbekämpning.
Som fastighetsskötare med förmansansvar kommer du både delta i det dagliga arbetet samt leda och fördela arbetsuppgifterna i gruppen. Du följer upp verksamheten inom ditt område och säkerställer att uppdragen sköts på ett ekonomiskt och effektivt sätt, inklusive inköp av material och underentreprenörer. Ditt ansvar blir också att kommunicera med kunderna och att kontrollera fakturerings- och löneunderlag. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera kontakten med avdelningschefen.
Vi söker främst dig som har en dokumenterad utbildning inom, eller erfarenhet av, fastighetsskötsel.
För att trivas och lyckas i denna roll bör du
Vara noggrann, serviceinriktad och ta ansvar för dina uppgifter.
Vara kunnig inom all typ av grönyteskötsel
Gilla trädgårdsarbete i alla väder, med allt från gräsklippning och ogräsrensning till buskbeskärning.
Vara uppmärksam på problem som behöver åtgärdas hos kunden, även när du utför andra sysslor.
Ha god vana av traktorkörning
Se den dagliga maskinservicen som en självklarhet
Behärska dator/surfplatta/telefon, då all avrapportering av utförda arbeten sker digitalt.
Inneha B-körkort - detta är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du blir ett av företagets viktigaste ansikten utåt, därför är det av stor vikt att du är serviceinriktad. Andra viktiga personliga egenskaper är att du är resultatorienterad samt bra på att kommunicera internt och externt.
Vad HSB erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, frihet under ansvar, god gemenskap och trevliga kollegor. Vi har en bred kompetens inom organisationen, och hos oss får du interna utbildningar i att bland annat göra kontroller av ventilationsutrymmen, undercentraler m.m. Som anställd hos oss får du möjlighet att utnyttja ett flertal friskvårdserbjudanden och personalfördelar. Vi är stolta över att många väljer att stanna hos oss länge och hoppas att du blir en i vårt gäng!
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Sista ansökningsdag 2025-10-12, intervjuer sker dock löpande och tillsättning kan ske tidigare.
Tjänsten är en heltidstjänst hos HSB Boservice i Uppland, ett dotterbolag till HSB Uppsala, och vi tillämpar sex månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Boservice i Uppland AB
(org.nr 556129-2763)
Märstagatan 4 (visa karta
)
751 06 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Samordnare fastighetsskötsel
Zoya Smith zoya.smith@hsb.se 018-18 74 32 Jobbnummer
9515767