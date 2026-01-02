Fastighetsskötare/Drifttekniker
Om verksamheten
Driftenheten på Mariestads sjukhus behöver förstärka arbetsstyrkan med en fastighetsskötare.
Vi samarbetar med övriga driftenheter i området och driftenhet Mariestad/Lidköping/Falköping består av totalt 14 drifttekniker, en drift koordinator och en gemensam driftchef.
Om arbetet
I din roll som fastighetsskötare kommer du bland annat att arbeta mestadels med fastighetsunderhåll men även med uppgifter inom tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll. Arbetet innebär både planerade och mer akuta åtgärder. Det kan även förekomma arbeten som inkluderar felsökning och ibland även reparationer av hyresgästernas utrustning. Därtill kan du komma att vara delaktig i planerade projekt.
Arbetet som fastighetsskötare är varierande och socialt. Att arbeta inom Västfastigheter Drift innebär ett stimulerande jobb med stort eget ansvar och frihet att styra ditt arbete. Du blir en del av kompetenta och stolta kollegor som värdesätter sammanhållning och har roligt tillsammans. Tveka inte att bli en del av vår gemenskap!
Tjänsten avser ett vikariat på 50% som sträcker sig fram till och med 31/8-26 och kan komma att utökas till 100% under vikariats tiden. Det finns även goda möjligheter till förlängning. Det kan förekomma resor i tjänsten.
Om dig
Vi ser att du har avslutat gymnasium med godkända betyg. Har du sedan någon form av teknisk utbildning alternativt utbildning mot fastighetsskötare är det meriterande.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av fastighetsdrift och gärna på sjukhus, att du har B-körkort samt en stor vilja att göra skillnad och är intresserad av fastighetsdrift.
Ansökningsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-01-02
Fast månadslön
