Fastighetsskötare
Brucari Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Norrköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Norrköping
2026-07-15
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Är du den vi söker? Brucari expanderar och vi letar nu efter en engagerad och mångsidig fastighetsskötare till vårt dynamiska team! Hos oss får du chansen att arbeta i ett litet och nära sammansvetsat team där din roll är avgörande.
Våra fastigheter sträcker sig från bostäder till industrilokaler, belägna i hjärtat av Norrköping och en i Linköping. Det betyder varierade och utmanande arbetsdagar där du verkligen kan göra skillnad.
Vem är du?
Mångsidig: Du trivs med ett brett spektrum av uppgifter och kan hantera allt från enkla reparationer till att hålla ordning på våra fastigheter.
Social: Du är det vänliga ansiktet som våra hyresgäster litar på. Din förmåga att knyta an och kommunicera med människor är avgörande.
Erfarenhet: Har du tidigare erfarenhet från fastighetsskötsel? Toppen! Det är meriterande, men vi värdesätter även din vilja att lära och utvecklas.
Vad erbjuder vi?
En central roll i ett växande företag där ditt arbete verkligen syns och uppskattas.
Möjligheten att arbeta nära våra hyresgäster och göra en konkret skillnad i deras vardag.
Ett stödjande och vänligt arbetsklimat där vi värnar om varandra.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Brucaris framgångssaga? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: fastighet@brucari.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brucari Aktiebolag
(org.nr 556228-9537), http://www.brucari.se
Zinkgatan 8 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bruno Carinci fastighet@brucari.se Jobbnummer
10003237