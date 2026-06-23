Fastighetsskötare
Fastighets AB Marklägenheter i Åstorp / Fastighetsskötarjobb / Åstorp Visa alla fastighetsskötarjobb i Åstorp
2026-06-23
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Fastighetsskötare sökes
Vi söker en engagerad, noggrann och självgående fastighetsskötare som vill vara med och ta hand om våra fastigheter och skapa en trivsam boendemiljö för våra hyresgäster.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Tillsyn och skötsel av fastigheter och utemiljöer
Enklare reparationer och underhållsarbeten
Trädgårds- och markskötsel
Hantering av felanmälningar och uppföljning av åtgärder
Kontakt med hyresgäster, leverantörer och entreprenörer
Kontroll av tekniska installationer
Snöröjning och halkbekämpning vid behov
Vi söker dig som
Tycker om att arbeta och har en positiv inställning
Har arbetsglädje och bidrar till en god arbetsmiljö
Är självgående och ser själv vad som behöver göras
Är noggrann och kvalitetsmedveten – noggrannhet är ett krav
Är ansvarstagande, pålitlig och ordningsam
Har god samarbetsförmåga och fungerar väl tillsammans med kollegor
Kan ta emot konstruktiv kritik och använda den för att utvecklas
Har ett gott bemötande och är serviceinriktad
Har god praktisk förmåga och tycker om att lösa problem
Har förmåga att självständigt felsöka, planera och genomföra arbetsuppgifter
Kan bedöma när arbeten kan utföras i egen regi och när extern specialistkompetens behöver anlitas
Talar och skriver svenska flytande
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av fastighetsskötsel
Kunskaper inom bygg, VVS, el eller trädgårdsskötsel
Erfarenhet av arbete med äldre fastigheter
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Stor frihet under ansvar
Trevliga kollegor och hyresgäster
Möjlighet att påverka och utveckla våra fastigheter
En långsiktig anställning för rätt person
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker framför allt en person med rätt inställning, arbetsmoral och ansvarskänsla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
e-post
E-post: ks@euroimp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Marklägenheter i Åstorp
(org.nr 556157-6009) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
fastighets ab marklägenheter Jobbnummer
9975961