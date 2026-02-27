Fastighetsskötare
2026-02-27
Hotell Vänerport
Hotell Vänerport driver två hotell i centrala Mariestad: Vänerport Lakefront nere vid hamnen och Vänerport Stadshotell vid Nya torget. Vi har även ett systerbolag som har hyresfastigheter där du kommer att ansvar för fastighetsskötseln. Vi är en expanderande verksamhet med många bollar i luften och många fastigheter att hålla reda på. Hos oss är det många roliga saker som händer och under din arbetsdag får du ta del av vår resa.
Nu söker vi dig vill vara med och arbeta i vårt team. Om du är en person energi och önskan av en mycket varierad vardag med blandning av olika typer av uppgifter är det dig vi söker. Vi söker dig som är en fixare och en "kan-göra-det" och som älskar att ha en lösning till allt.
Urval av Arbetsuppgifter
Hotellverksamhet:
Felsökning och reparation i hotellrum, t.ex. värme, belysning/lampor, el enklare åtgärder, badrum, dörrar/lås, ventilation och allmän funktion
Lagning av inventarier och inredning mindre reparationer av möbler, beslag, fästen, lister m.m.
Flytt och hantering av möbler och saker vid ommöblering, event, renovering eller rumsförändringar
Installation/montering av nya funktioner och "features" i rummen eller allmänna ytor (t.ex. hyllor, krokar, TV-fästen, utrustning, mindre uppgraderingar)
Löpande underhåll och förebyggande kontroller för att minska driftstopp
Fastighetsverksamhet:
Felsökning och reparation av vitvaror (enklare åtgärder, funktionstest, byte av delar vid behov)
Kontroll och felsökning av värmeproblem, ventilation och temperaturavvikelser
Felsökning och åtgärder kopplat till vatten/avlopp
Tillsyn och enklare reparationer i gemensamma utrymmen
Utemiljö och säsongsarbete
Gräsklippning och enklare trädgårdsskötsel
Snöröjning och halkbekämpning
Tillsyn av utebelysning, gångar och entréer
Vi söker dig som:
Har energi, är positiv och jobbar med glädje och genuint engagemang
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Har god kommunikation och förstår grundläggande kundtjänst proffessionalism
Klarar av stundtals högt tempo
Är självgående och lösningsfokuserad
Då arbetet är varierat och ställer krav på att kunna se lösningar till diverse problem söker vi dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med fastighetsskötsel eller liknande hantverksarbete.
Grundläggande kompetens och förståelse för:
VVS-system
Ventilationssystem
Värmessystem
Enklare elkunskap
Vitvaror
Underhåll utemiljö
Snickeri & Målning
Svenska är ett krav, Engelska mycket meriterande.
