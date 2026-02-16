Fastighetsskötare

Åkerblads i Tällberg AB / Fastighetsskötarjobb / Leksand
2026-02-16


Fastighetsskötare; 1tjänst, 100% Tillsvidare
Om tjänsten...

I din roll som fastighetsskötare arbetar du i fastighetsteamet som består av fyra heltidstjänster. Arbetstiderna är dagtid, fördelat på vardagar, helger och storhelger. Ett krav för tjänsten är att du har B-körkort då många av arbetsuppgifterna kräver detta.
Tjänsten & göromålen är fördelade på både inomhus- och utomhussysslor. Enklare trädgårdsarbeten, underhåll av fastigheterna och förberedelser inför konferensgrupper. Exempel på dagliga arbetsmoment är:
Daglig drift, tillsyn och enklare underhåll av tekniska installationer inom värme, ventilation, el och styrsystem
Felsökning och åtgärdande av fel i byggnad, hotell, restaurang, kök och kontor.
Drift och skötsel av pool- och spautrustning enligt fastställda rutiner
Rapportering av avvikelser och uppföljning via fastighetssystem

Arbetet sker nära hotellets alla avdelningar & ägarfamiljen.
Om dig...

Vi ser gärna att du har en god erfarenhet från liknande tjänst och/eller har någon specialkunskap i form av vvs, elektriker eller liknande.
Det viktigaste för oss är att vi finner rätt medarbetare, vi tror att du känner igen dig i följande:
Du är strukturerad, flexibel & bra på att ta initiativ som leder till att vi kvalitetssäkrar vårt dagliga arbete. Du känner stort ansvar för ditt arbete, är professionell & personlig i mötet med gäster & kollegor. Du är nyfiken, har tålamod & en lösningsorienterad attityd, dessutom har du alltid ett glatt humör & en stor portion sunt förnuft som förstärker vårt arbete med det personliga värdskapet.
Information...

Tjänsten finns tillgänglig från den 2maj men tillsätts enligt ök. För rätt person är vi mycket flexibla i startdatum.
Sista ansökningsdagen är den 22/3, ansökningarna kommer att behandlas löpande & rekryteringsprocessen kan därmed avslutas innan ansökningstiden löpt ut.
Du sänder din ansökan till oss via mail, elias@akerblads.se, vid frågor som berör tjänsten är du varmt välkomna att kontakta Elias Åkerblad via mail.
Varmt välkommen med din ansökan & vi hoppas du kommer att trivas i vårt team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: elias@akerblads.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Hotellvaktmästare"".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åkerblads i Tällberg AB (org.nr 556156-1027)
Sjögattu 2 (visa karta)
793 70  TÄLLBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Elias Åkerblad
elias@akerblads.se
0247-50800

Jobbnummer
9745015

