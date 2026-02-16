Fastighetsskötare
2026-02-16
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
Fastighetsskötare; 1tjänst, 100% Tillsvidare
Om tjänsten...
I din roll som fastighetsskötare arbetar du i fastighetsteamet som består av fyra heltidstjänster. Arbetstiderna är dagtid, fördelat på vardagar, helger och storhelger. Ett krav för tjänsten är att du har B-körkort då många av arbetsuppgifterna kräver detta.
Tjänsten & göromålen är fördelade på både inomhus- och utomhussysslor. Enklare trädgårdsarbeten, underhåll av fastigheterna och förberedelser inför konferensgrupper. Exempel på dagliga arbetsmoment är:
Daglig drift, tillsyn och enklare underhåll av tekniska installationer inom värme, ventilation, el och styrsystem
Felsökning och åtgärdande av fel i byggnad, hotell, restaurang, kök och kontor.
Drift och skötsel av pool- och spautrustning enligt fastställda rutiner
Rapportering av avvikelser och uppföljning via fastighetssystem
Arbetet sker nära hotellets alla avdelningar & ägarfamiljen.
Om dig...
Vi ser gärna att du har en god erfarenhet från liknande tjänst och/eller har någon specialkunskap i form av vvs, elektriker eller liknande.
Det viktigaste för oss är att vi finner rätt medarbetare, vi tror att du känner igen dig i följande:
Du är strukturerad, flexibel & bra på att ta initiativ som leder till att vi kvalitetssäkrar vårt dagliga arbete. Du känner stort ansvar för ditt arbete, är professionell & personlig i mötet med gäster & kollegor. Du är nyfiken, har tålamod & en lösningsorienterad attityd, dessutom har du alltid ett glatt humör & en stor portion sunt förnuft som förstärker vårt arbete med det personliga värdskapet.
Information...
Tjänsten finns tillgänglig från den 2maj men tillsätts enligt ök. För rätt person är vi mycket flexibla i startdatum.
Sista ansökningsdagen är den 22/3, ansökningarna kommer att behandlas löpande & rekryteringsprocessen kan därmed avslutas innan ansökningstiden löpt ut.
Du sänder din ansökan till oss via mail, elias@akerblads.se
, vid frågor som berör tjänsten är du varmt välkomna att kontakta Elias Åkerblad via mail.
Varmt välkommen med din ansökan & vi hoppas du kommer att trivas i vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: elias@akerblads.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Hotellvaktmästare"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkerblads i Tällberg AB
(org.nr 556156-1027)
Sjögattu 2 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elias Åkerblad elias@akerblads.se 0247-50800 Jobbnummer
9745015