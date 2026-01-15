Fastighetsskötare
Skara kommun, Fastighetsservice / Fastighetsskötarjobb / Skara Visa alla fastighetsskötarjobb i Skara
2026-01-15
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Fastighetsservice i Skara
Med invånarna i fokus erbjuder vi god och näringsrik mat, välvårdade och ändamålsenliga lokaler samt en trygg och tilltalande trafik- och utemiljö i både Skara och Götene kommuner. Inom alla våra områden arbetar vi med hållbarhet för att förvalta resurserna väl.
Avdelningen för Fastighetsservice ansvarar för både Skara och Götene kommuns fastighetsinnehav, lokalvård samt förvaltning och projektering av byggnadsbeståndet vilket omfattar bland annat skolor, förskolor, idrottsanläggningar samt kommunala förvaltningsbyggnader på totalt ca 210 000 kvm lokalyta.
Arbetet innebär
Vi söker nu fastighetsskötare med placering i Skara och Götene där arbetet som fastighetsskötare är mångsidigt och varierat.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att utföra reparationer efter felanmälan, tillsyn -/skötsel, förebyggande underhåll, skötsel av utemiljö, snö och halkbekämpning samt se till att fastigheterna ger ett välvårdat intryck. Arbetet innebär även skötsel av värme-, el-, brand och ventilationsanläggningar. Styr och regler och övervakningssystem. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som externt bland annat med andra förvaltningar samt olika leverantörer och entreprenörer.
I arbetet förekommer digitala arbetsmoment som fakturahantering, kontering samt hantering av arbetsordrar. Du har en såväl teknisk som ekonomisk medvetenhet och förstår och tillämpar ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Vem är du?
Genom samarbete, nytänkande och ett stort servicefokus vill du vara med och utveckla Skara kommun till att bli en bättre stad att bo, leva och verka i.
Som person ska du ha viljan och förmågan att ta ett stort eget ansvar och vara lösningsfokuserad. Vi ser vidare att du har en god social förmåga samt förmågan att självständigt strukturera och organisera ditt arbete likväl som i grupp. Du är duktig på att följa instruktioner såväl som att instruera andra.
Arbetet innebär mycket kontakter med verksamheter och leverantörer varför det är viktigt att du är serviceinriktad, strukturerad och har en positiv framtoning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Som person är du engagerad, nyfiken samt har ett stort intresse för att arbeta med fastighetsskötsel.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha fastighetsskötarutbildning eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig erfarenhet. Vi ser gärna att du även har goda kunskaper inom vvs och el.
• Datavana
• Körkort B (manuell)
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska
Meriterande är om du även har : SBA arbete, anläggningsskötare brandlarm och sprinkler, heta arbeten, lift utbildning
• Maskinvana typ redskapsbärare, traktor m.m
• Styr- och reglersystem
Övrig information och förmåner
Urval och tillsättning kan komma att sek löpande.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skara kommun, Fastighetsservice Kontakt
Joakim Hallin Enhetschef Fastighet Götene 0511-32220 Jobbnummer
9686841