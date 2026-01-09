Fastighetsskötare
Vill du arbeta med underhåll och problemlösningar på en av Sveriges vackraste arbetsplatser? Vi letar efter dig som är intresserad av Fastighetsunderhåll och relaterade problemlösningar i driften av större kommersiella fastigheter.
Är du den positiva problemlösare vi söker? I rollen som fastighetsskötare är du ansvarstagande och tar dig an uppgifter som uppstår i driften. Du jobbar tätt ihop med både Fastighetsskötare, Fastighetstekniker på samma avdelning. I området som avdelningen ansvarar för finns flera större kommersiella fastigheter som bland annat innehåller hotell, restauranger, äventyrsbad, spa- och relaxavdelning och butiker.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Det innebär att sköta inre och yttre skötsel av fastigheter och hantera felanmälda ärenden
- Planera och organisera underhållsarbetet av fastigheterna
- Utföra och delta i utveckling av avdelningens dagliga rutiner
Vi söker dig som är självgående och trivs med kombinationen av teknik, problemlösning och kommunikation. Vi ser också att du är driven och målmedveten i ditt arbete att lösa arbetsuppgiften. Även om dina dagar främst består av felavhjälpning och förbättringsarbete har du också många kontaktytor, såväl internt som externt, vilket gör att du också behöver gilla mötet med andra människor. I denna roll förväntas du ta stort ansvar och vi ser det som extra viktigt att du har en god förmåga att utveckla strukturer och arbetssätt för att upprätthålla kvalité i ditt dagliga arbete. Du värdesätter samarbeten och har därmed god samarbetsförmåga.
Förkunskapskrav:
- Du behärskar svenska språket såväl i tal som i skrift.
- B-körkort för bil med manuell växellåda.
Meriterande:
- Arbete med administrativa underhållssystem
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och arbetstiden är schemalagd dagtid såväl vardag som lördagar/helgdagar under vintersäsongen. Beredskap kan förekomma.
Intervjuer kan ske löpande under perioden och tjänsten kan därmed tillsättas under perioden
Att få jobba med minnesvärda fjällupplevelser året runt tycker vi är det bästa som finns!
Vår personal är vår absolut största tillgång. Ett gemensamt engagemang och en strävan efter att skapa en bra fjällupplevelse för våra gäster är en stor del av vår framgång. Hos oss kan du vara dig själv och ha kul, samtidigt som du levererar ett betydande resultat tillsammans med fantastiska kollegor.
På SkiStar är vi fler än 700 helårsanställda som tillsammans jobbar med bland annat försäljning, ekonomi, drift, aktiviteter, It, administration, logiförmedling, fastighetsservice och marknadsföring. Under vintersäsong har vi dessutom över 2700 säsongsanställda. Ersättning
