Fastighetsskötare
Toveks Personbilar AB / Fastighetsskötarjobb / Borås Visa alla fastighetsskötarjobb i Borås
2025-12-08
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toveks Personbilar AB i Borås
, Ulricehamn
, Vara
, Falköping
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.Publiceringsdatum2025-12-08Beskrivning
Är du en praktiskt lagd person som trivs med varierande arbetsuppgifter och att hålla ordning omkring dig? Nu söker vi en fastighetsskötare som vill bli en viktig del av vårt företag och bidra till en välskött och trivsam miljö för både kunder och personal.Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos oss kommer du bland annat att ansvara för:
Skötsel av yttre miljö
Underhåll av gräsmattor och grönytor
Halkbekämpning och snöröjning under vinterhalvåret
Avfallshantering och återvinning
Lampbyten och allmän tillsyn av anläggningen
Enklare reparationer och underhåll av fastigheten såsom målning etc.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är självgående, serviceinriktad och lösningsorienterad
Gillar praktiskt arbete.
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (meriterande men ej krav)
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt
Meriterande
Truckkort C (hjullastare)
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Allmän teknisk eller hantverksmässig kompetens
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med trevliga kollegor
Varierande arbetsdagar
Möjlighet att påverka och utveckla rollen
OM FÖRETAGET
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toveks Personbilar AB
(org.nr 556063-0740) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Toveks Bil i Syd AB, Eftermarknad, Borås Kontakt
Magnus Sunnerberg 033-236520 Jobbnummer
9634279