Fastighetsskötare

Toveks Personbilar AB / Fastighetsskötarjobb / Borås
2025-12-08


Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.

Publiceringsdatum
2025-12-08

Beskrivning
Är du en praktiskt lagd person som trivs med varierande arbetsuppgifter och att hålla ordning omkring dig? Nu söker vi en fastighetsskötare som vill bli en viktig del av vårt företag och bidra till en välskött och trivsam miljö för både kunder och personal.

Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos oss kommer du bland annat att ansvara för:

Skötsel av yttre miljö

Underhåll av gräsmattor och grönytor

Halkbekämpning och snöröjning under vinterhalvåret

Avfallshantering och återvinning

Lampbyten och allmän tillsyn av anläggningen

Enklare reparationer och underhåll av fastigheten såsom målning etc.

Kvalifikationer
Vi söker dig som

Är självgående, serviceinriktad och lösningsorienterad

Gillar praktiskt arbete.

Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (meriterande men ej krav)

Är flexibel och tycker om att ta ansvar

B-körkort

Förmåga att arbeta självständigt



Meriterande

Truckkort C (hjullastare)

Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

Allmän teknisk eller hantverksmässig kompetens



Vi erbjuder

En trygg arbetsplats med trevliga kollegor

Varierande arbetsdagar

Möjlighet att påverka och utveckla rollen

OM FÖRETAGET
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/107".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Toveks Personbilar AB (org.nr 556063-0740)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Toveks Bil i Syd AB, Eftermarknad, Borås

Kontakt
Magnus Sunnerberg
033-236520

Jobbnummer
9634279

