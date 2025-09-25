Fastighetsskötare
2025-09-25
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
Vi på Easy Fastighetsservice söker dig som har några års erfarenhet av fastighetsskötsel med allt vad det innebär. Vi arbetar bla för bostadsrättsföreningar med att hantera felanmälningar via mejl och telefon. Driftbevakning av undercentraler. Vi har hand om all trädgårdsskötsel med gräsklippning,häckklippning,ogräsbekämpning samt snöröjning. Jour kommer att tillämpas.
Övrigt förekommande uppdrag som vi har är bla höghöjdsstäd,trappstädning samt fönsterputs på kommersiella fastigheter.
Du som söker skall ha ett par års erfarenhet av detta samt vara självgående och kunna hantera de olika uppdragen. Det är tidvis ganska tungt fysiskt så man skall klara av att arbeta tungt i alla väder. Vi arbetar främst i Mölndal och Göteborg men resor kan förekomma.
Drogtest samt utdrag ur belastningsregistret kommer att tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: magnus@easyfastighetsservice.se
