Vid Vätterns strand i den historiska klosterstaden Vadstena hittar du First Camp Vadstena. Här, med utsikt över vattnet och närhet till både natur och kultur, ligger vår härliga arbetsplats. Tillsammans med kollegorna i receptionen, butiken och städet skapar du fina semesterupplevelser och sprider campinglycka till våra gäster varje dag.Publiceringsdatum2025-08-20Beskrivning
Vi vill bli världens ledande campingkedja genom att fokusera på innovation, hållbarhet och datadrivna gästinsikter.
Därför vill vi att alla våra anställda ska drivas av att skapa mervärde, inte bara för våra gäster men även för varandra. Några som har ett stort ansvar för att skapa mervärde och en bra upplevelse på destinationerna är våra Fastighetsskötare - och här vill vi nu fylla på med en ny kollega.Dina arbetsuppgifter
Som Fastighetsskötare arbetar du hands on med allt det löpande underhållet och skötseln på destinationen/destinationerna vilket innefattar gräsklippning, enklare reparationer, städning och dylikt. Ditt ansvar täcker byggnader, tomt, lekplatser och fordon. Det inkluderar även de arbetsredskap och maskiner som krävs för att sköta underhållet. Förutom det operativa ansvaret har du även i ansvar för att det finns rutinlistor för vaktmästeriet, se till att det finns uppdaterade checklistor och manualer för underhållet samt för att samarbeta med fastighetsavdelningen för att planera och utföra fastighetsutvecklingsprojekt. Under sommaren är du arbetsledare för vaktmästarna på destinationen/destinationerna.
I linje med att skapa mervärde för varandra och våra kunder, ska alla som arbetar på destinationerna kunna hugga i där det behövs, vilket innebär att du som Fastighetsskötare även kommer att arbeta med reception och städ på destinationen/destinationerna.
Det ingår ett delat ansvar för beredskap i tjänsten samt arbete på kvällar och helger. Kvalifikationer
För att passa in i rollen som Fastighetsskötare har du ett stort intresse och nyfikenhet för teknik och övergripande underhåll. Du är duktig på att kommunicera, du samarbetar bra med andra och har förmågan att ta ett övergripande ansvar där du planerar och strukturerar arbetet för dig och andra. Du behöver även känna dig bekväm med att hantera gästförfrågningar, klagomål och arbeta med service.
Vi ser gärna att du har en vidareutbildning inom underhåll, teknik eller bygg, men det är inget krav. Du måste dock ha avslutad gymnasieutbildning. Arbetet kräver att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med underhåll av fastigheter och grönytor, fastighetsskötsel eller liknande uppgifter samt att du har höga grundkunskaper kring fastighetsunderhåll. Du behöver vidare ha goda allmänna IT-kunskaper och vana vid att använda olika verktyg/program för att planera och följa upp ditt arbete. Ett krav är även att du kommunicerar mycket väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Vad erbjuder vi dig?
På First Camp rekryterar vi förmågor och utvecklar dem. Hos oss ska du få möjlighet att växa och lära dig nytt samtidigt som du har riktigt roligt. Våra gemensamma värderingar styr vår vardag och hur vi är mot varandra:
We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och naturen
We Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gäster
We Simplify: Vi ska alltid försöka förenkla hur vi jobbar med varann och våra gäster
We Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gäster
Vi vill skapa en kedja, ett ställe där man alltid känner igen sig vart i landet man än besöker oss. Det är därför viktigt för oss med samstämmighet, med tydlighet och med kollegor som vill bygga något stort tillsammans och kommer med nya idéer för att förbättra det vi redan gör så bra. Som Fastighets- och underhållsansvarig erbjuder vi dig en tjänst där du både får utnyttja ditt stora teknikintresse samtidigt som du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap och strategiska tänk. Du kommer att ha nära till kollegor när du behöver stöd. Kollegor som gärna bjuder på både erfarenhet och goda skratt. Vi är ett starkt team och vill fortsätta växa med fler teamorienterade kollegor som vill vara med och bygga på vår framgångssaga. Känner du dig träffad? Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och innefattas av kollektivavtal. Lön och villkor enligt överenskommelse. Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan omgående. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och söker aktivt efter de medarbetare som bäst matchar den kravprofil vi har satt upp för tjänsten. För slutkandidater i rekryteringsprocessen kan vi komma att begära in utdrag ur belastningsregistret.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer de personer som möter våra kvalifikationer att få genomföra två rekryteringstester där du matchas mot vår kravprofil. Mer information om detta får du vid genomförd ansökan.
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Camp Vadstena Kontakt
Fredrik Wiman 000000000 Jobbnummer
