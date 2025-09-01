Fastighetsskötare - Heltid
Hirely AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2025-09-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker nu en fastighetsskötare till en av våra kunder i Malmö.
Detta är en roll för dig som tycker om ett praktiskt arbete, är serviceinriktad och vill arbeta med att skapa trygga och välskötta boendemiljöer.
Om rollen
Som fastighetsskötare blir du en viktig del av förvaltningsteamet och ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheter och utemiljöer. Du har en varierad arbetsdag där du arbetar både självständigt och i team.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Skötsel av fastigheternas allmänna utrymmen och utemiljöer
Mindre reparationer och tillsyn av fastighetstekniska system
Hantering av felanmälningar och kontakt med hyresgäster
Samarbete med entreprenörer och leverantörer
Bidra till att skapa en trygg och trivsam boendemiljö
Vi söker dig som:
Har praktiskt handlag och intresse för fastighetsskötsel
Är serviceinriktad, ansvarsfull och självgående
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrif
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som fastighetsskötare, vaktmästare eller liknande
Kunskaper inom enklare VVS, el eller bygg
Har B-körkort
Vi erbjuder:
En trygg heltidsanställning
Varierande arbetsuppgifter i en social och praktisk miljö
Möjlighet till utveckling inom fastighetsförvaltning
En arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9486475