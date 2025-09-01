Fastighetsskötare - Heltid

Hirely AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö
2025-09-01


Vi söker nu en fastighetsskötare till en av våra kunder i Malmö.
Detta är en roll för dig som tycker om ett praktiskt arbete, är serviceinriktad och vill arbeta med att skapa trygga och välskötta boendemiljöer.

Om rollen

Som fastighetsskötare blir du en viktig del av förvaltningsteamet och ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheter och utemiljöer. Du har en varierad arbetsdag där du arbetar både självständigt och i team.

Dina arbetsuppgifter
Skötsel av fastigheternas allmänna utrymmen och utemiljöer

Mindre reparationer och tillsyn av fastighetstekniska system

Hantering av felanmälningar och kontakt med hyresgäster

Samarbete med entreprenörer och leverantörer

Bidra till att skapa en trygg och trivsam boendemiljö

Vi söker dig som:

Har praktiskt handlag och intresse för fastighetsskötsel

Är serviceinriktad, ansvarsfull och självgående

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrif

Meriterande:

Tidigare erfarenhet som fastighetsskötare, vaktmästare eller liknande

Kunskaper inom enklare VVS, el eller bygg

Har B-körkort

Vi erbjuder:

En trygg heltidsanställning

Varierande arbetsuppgifter i en social och praktisk miljö

Möjlighet till utveckling inom fastighetsförvaltning

En arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9486475

