Fastighetsreparatör
2026-03-06
Ref: 20260467 Publiceringsdatum2026-03-06
Enheten Fastighet söker nu en fastighetsreparatör som vill vara med och ansvara för tillsyn och skötsel av Malmö Stads fastigheter och byggnader.
Vi söker dig som är handlingskraftig och kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
I rollen som fastighetsreparatör ingår
• tillsyn, skötsel, drift och servicesansvar för tilldelade fastigheter
• att planera, samordna och utföra drifttekniskt arbete, samt säkerställa entreprenörers utförande
• att planera och genomföra felavhjälpande underhåll samt hantera felanmälningar
• att åtgärda brister eller påtala brister i fastighetsdriften och föreslå förbättringar
• daglig kontakt med beställare och verksamhet.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, stimulerande arbete med frihet under ansvar och en god arbetsmiljö tillsammans med ett trevligt team.
Inom gruppen av kolleger har du ett bra bollplank och nära samarbete med andra fastighetsreparatörer, drifttekniker och specialistkompetenser inom bygg, VVS och el. Du har ett viktigt ansvar för att våra kunder/beställare är nöjda med de levererade tjänsterna. Tjänsten innebär att vara behjälplig på flera områden inom fastighetsdrift.
Det kan förekomma beredskapstjänstgöring. Kvalifikationer
Du har en avslutad gymnasieutbildning inom relevant område alternativt annan utbildning och erfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Har du en eftergymnasial utbildning inom fastighetsdrift ser vi detta som en fördel. Vidare har du tidigare arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift och har erfarenhet av felsökning/skötsel inom VVS.
För tjänsten krävs B-körkort för manuellt växlad bil och goda kunskaper i svenska, så väl i tal som skrift, samt engelsk läsförståelse. Du ska även ha god datorvana.
Har du teknisk läsförståelse i engelska och svenska ser vi det som meriterande. Det är även meriterande med god kunskap om fastighetsteknik (DU, VVS, SRÖ, el och liknande), ritningsförståelse (fastighet, el och VVS) och har arbetslivserfarenhet av felsökning inom SRÖ, VVS och EL. Har du körkort till hjullastare är även detta meriterande.
Som person är det viktigt att du trivs i en social roll där du kan skapa goda relationer i ett stort och varierande kontaktnät. Du har förmågan att förstå andras situation och behov för att sen anpassa ditt bemötande. Nya arbetsuppgifter lär du dig snabbt och skapar en förståelse för ny information. Du är självgående och kan ta eget ansvar i situationer där du arbetar ensam. Du är även ordningsam och noggrann i ditt arbete.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9780497