Fastighetsingenjör energi (Energiingenjör)
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Maskiningenjörsjobb / Varberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Varberg
2026-08-03
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Tjänsten är placerad på kommunstyrelsens förvaltning. Här arbetar vi nära de politiska besluten och har en viktig roll i att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamheter. Vår vardag präglas av samarbete och engagemang och vi bidrar till långsiktig samhällsplanering, hållbar tillväxt och god service till invånarna. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som Fastighetsingenjör Energi på Lokalförsörjningsavdelningen ansvarar du för den strategiska styrningen och utvecklingen av energi- och resurseffektivisering inom kommunens fastighetsbestånd. Rollen bidrar till att omsätta kommunens energi-, klimat- och hållbarhetsmål till konkreta prioriteringar, investeringsplaner och uppföljningsbara resultat. Genom analys, utveckling och samordning säkerställer du att fastighetsbeståndet utvecklas mot minskad energianvändning, minskad klimatpåverkan och god ekonomisk hushållning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utarbeta, utveckla och följa upp energistrategier, mål och handlingsplaner för fastighetsbeståndet.
• Ansvara för energiuppföljning, analys och rapportering av energianvändning, kostnader och klimatpåverkan.
• Identifiera, utreda och prioritera energieffektiviseringsåtgärder.
• Ta fram investeringsunderlag, lönsamhetskalkyler och livscykelkostnadsanalyser (LCC/LCA).
• Följa upp genomförda investeringars energimässiga och ekonomiska resultat.
• Vara sakkunnig inom energiområdet i nybyggnads-, ombyggnads- och renoveringsprojekt.
• Formulera och följa upp energikrav vid upphandling, projektering och entreprenader.
• Bevaka utvecklingen inom energimarknad, teknik, lagstiftning och myndighetskrav.
• Arbeta med frågor kopplade till energiförsörjning, effektoptimering och lokal energiproduktion.
• Vara intern specialist och rådgivare inom energi- och hållbarhetsfrågor.
• Samordna energiarbetet mellan berörda funktioner inom organisationen.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har förmågan att se helheten och förstå hur energi- och hållbarhetsarbetet bidrar till kommunens mål och utveckling. Du håller dig uppdaterad om branschens utveckling och identifierar nya möjligheter att effektivisera och utveckla fastighetsbeståndet. Med en stark analytisk förmåga omsätter du data och insikter till konkreta beslutsunderlag och hållbara förbättringar. Som person är du initiativtagande, resultatinriktad och driver utveckling framåt med ansvar och engagemang. Du trivs i samarbete med andra och skapar goda relationer genom ett tydligt och kommunikativt arbetssätt.
Vi söker dig som har
• Högskoleutbildning inom energi, drift- och energiteknik, fastighet, samhällsbyggnad, bygg- och energiteknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av energiarbete inom fastighetssektorn.
• Erfarenhet av energiuppföljning, energieffektivisering och energianalyser.
• Erfarenhet av investeringskalkyler, ekonomiska analyser och beslutsunderlag.
• God kunskap om energisystem och fastigheters energianvändning.
• God förmåga att arbeta med dataanalys, uppföljning och rapportering.
• God digital kompetens och erfarenhet av relevanta systemstöd.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av energiledningssystem eller energiuppföljningssystem.
• Bakgrund eller utbildning som elingenjör.
• Erfarenhet av projektledning eller utvecklingsarbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gör en helhetsbedömning av dina samlade kompetenser.
Tjänsten är nyinrättad och du kommer ges stor möjlighet till att aktivt utveckla roll och arbetssätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Rekryterande chef är inte tillgänglig för frågor under perioden 20/6 - 3/8.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Enhetschef fast o drift
Andreas Johansson andreas.johansson6@varberg.se +46340697140 Jobbnummer
10018428