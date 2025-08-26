Fastighetsingenjör - Skövde
2025-08-26
Fortifikationsverket söker en fastighetsingenjör till Skövde. Vi behöver din kompetens nu när vi är i en stor tillväxt! Vill du jobba hos en trygg statlig arbetsgivare som har ett annorlunda fastighetsbestånd? Vill du vara med där det händer? Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som vill jobba på en av Sveriges mest spännande arbetsplatser och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld. Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap.
Din arbetsplats - en myndighet som utvecklas och växer
Tjänsten är placerad i Skövde och teknikenheten i region väst är spridd över orterna Såtenäs, Skövde samt Karlsborg. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och jobba på en av Sveriges mest spännande arbetsplatser och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld. Teknikenheten är en teknisk stödfunktion i huvudsak mot regionens förvaltare. Hos oss finner du en kultur som präglas av affärsmässighet, professionalism, delaktighet och respekt. Här får du mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi jobbar också för att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och
fritid. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som fastighetsingenjör kommer bland annat vara:
• Driva projekt utifrån ett projektorienterat arbetssätt, arbeta med underhållsåtgärder och
reinvesteringar avseende tekniska installationer och infrastruktur.
• du genomför statusbesiktningar, fastighetsdokumentation och kostnadsanalyser inom ramen för förvaltningsuppdraget.
• medverka vid upphandling av konsulter
och entreprenörer.
I arbetet ingår resor inom regionen.
Vi söker dig som har avslutad gymnsaieutbildning. Du ska ha flerårig yrkeserfarenhet som projektledare inom bygg eller fastighetsbranschen. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i Microsoft Office och är van vid att arbeta i IT-stödsystem. Körkort, klass B är ett krav samt svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har en utbildning som projektledare inom bygg eller fastighetsbranchen och har du erfarenhet som projektledare från VVS-projekt är det till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Som person är du intresserad och omvärldsbevakar och trendspanar inom ditt område. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och du hanterar arbetsuppgifter på ett konstruktivt sätt när det är mycket att göra. Du tycker om att organisera och planerar ditt arbete väl samt håller deadlines.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 21 september 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta teknikchef Andreas Drottkin, 010-44 44 566 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik, 010- 44 45 647 . Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
