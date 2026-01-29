Fastighetsförvaltning
2026-01-29
Vi söker en engagerad och strukturerad fastighetsförvaltare som vill ta ansvar för den dagliga förvaltningen av vårt fastighetsbestånd - med fokus på drift, ekonomi och relationer med våra hyresgäster.
Om rollen
Som Fastighetsförvaltare är du en central kontaktperson som säkerställer att våra fastigheter fungerar väl, är kostnadseffektiva och möter hyresgästernas behov. Du kommer arbeta både operativt och övergripande med fastighetsrelaterade frågor samt bidra till nöjda hyresgäster och en välskött förvaltning. Rollen omfattar ansvar för drift, ekonomisk uppföljning och aktiv kontakt med de som hyr våra lokaler eller bostäder. Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av fastigheter inklusive underhållsplanering och uppföljning.
Ekonomiskt ansvar inklusive budgetering, uppföljning och rapportering av kostnader och intäkter.
Bygga och upprätthålla god kontakt med hyresgäster - hantera frågor, ärenden och servicebehov.
Samordna med leverantörer, entreprenörer och interna funktioner för att säkra kvalitet i drift och underhåll.
Säkerställa att fastigheterna följer gällande lagar, regler och interna riktlinjer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av fastighetsförvaltning eller liknande ansvar.
Är strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad.
Har god förståelse för ekonomi, budget och uppföljning.
Trivs med att vara i kontakt med människor och skapa långsiktiga relationer.
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll med stort eget ansvar.
Arbete i ett engagerat team med fokus på kvalitet och service.
Möjlighet att påverka och utveckla förvaltningen.
Skicka din ansökan till: SR@viraliv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: SR@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
901 30 UMEÅ Jobbnummer
9710638