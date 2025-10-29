Fastighetsförvaltare till Luleå kommun
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Enheten Lokalförvaltning, som är en del av avdelningen Fastigheter inom Infrastruktur- och Serviceförvaltningen, ansvarar bland annat för drift och underhåll av fastigheter. Avdelningen har en tydlig inverkan på hur våra medborgare och besökare upplever sin vardag, oavsett om det gäller arbete, skola eller fritidsaktiviteter i föreningslokaler. Sektionen ansvarar för driften av cirka 660 000 kvm lokal- och bostadsyta. Vi erbjuder trevliga arbetskamrater, nybyggda arbetslokaler, möjligheter till kompetensutveckling, goda anställningsvillkor och förmåner.
För att möta framtidens utmaningar söker vi nu en engagerad och ansvarstagande medarbetare till ett sex månaders vikariat men möjlighet till förlängning. Vill du vara med och bidra till vår verksamhet och samtidigt utvecklas i en tillitsbaserad organisation. Hos oss får din kompetens möjlighet att växa och anpassas efter behoven i kommunen och i vår organisation.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare har du ett varierande arbete som kombinerar teknik, ekonomi och administration. Du ansvarar för såväl långsiktig planering som dagliga frågor kopplade till ditt fastighetsbestånd. Arbetet är omväxlande och utvecklande. Du ingår i ett team där samarbete och kompetensutbyte är centralt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Kommunikation och samarbete med hyresgäster, leverantörer, ramavtalsparter och kollegor.
• Ansvar för och upprättande av årsbudget, prognoser och underhållsplaner.
• Beställning av planerade och akuta åtgärder i fastigheter.
• Efterlevnad av fastighetsägarens myndighetskrav.
• Dokumentation och administration, inklusive projektledning, rapportskrivning, utredningar och analys.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsförvaltning och/eller en relevant utbildning på universitets- eller högskolenivå. Du är drivande och strukturerad samt trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.
God samarbetsförmåga och hög social kompetens är egenskaper vi värdesätter hos dig. Du är dessutom nyfiken, lösningsorienterad och engagerad i att skapa lösningar som gynnar kommande generationer. Vi förutsätter att du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation och analys.
Det är meriterande om du har goda kunskaper om myndighetskrav, avtalsfrågor, brandskydd och underhållsplanering kopplat till fastigheter. Erfarenhet av fastighetsekonomi, projektledning och/eller arbetsledning är också en fördel, liksom specifika kunskaper inom fastighetsteknik, byggteknik och tekniska installationer. Körkort är ett krav för tjänsten.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en roll där du verkligen kan göra skillnad för Luleås framtid. Med engagerade kollegor, moderna arbetsverktyg och ett starkt fokus på hållbarhet blir du en viktig del av Luleå kommuns utvecklingsresa.
Tjänsten är ett vikariat på sex månader med möjlighet till förlängning.
Urval sker löpande så tveka inte att ansök redan idag!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
