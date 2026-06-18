Fastighetsförvaltare
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB / Fastighetsskötarjobb / Gävle Visa alla fastighetsskötarjobb i Gävle
2026-06-18
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er).
Vill du vara med och lägga pusslet som får Gävles fastigheter att fungera och utvecklas? Då kan du vara vår nya fastighetsförvaltare.
Här får du ett uppdrag där bitarna inte alltid ligger färdiga, men där du är bra på att få dem att passa.
Du får allt att falla på plats
Som fastighetsförvaltare har du koll på både kvadratmeterna, ekonomin och människorna som använder lokalerna. Du arbetar nära kommunens verksamheter och ser till att dina fastigheter utvecklas, underhålls och används på bästa sätt.
Ditt fastighetsbestånd bjuder på stor variation. Ena dagen jobbar du med långsiktig utveckling, nästa med att hitta rätt lokal för verksamheter med väldigt specifika behov. Det passar dig som tycker om att hitta lösningar och tänka några steg framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och följa upp underhåll av fastigheterna.
Arbeta med investeringsplanering, budget, prognoser och uppföljning.
Driva lokalanpassningar och medverka i upphandlingar.
Hantera avtal och säkerställa att myndighetskrav uppfylls.
Vem är du?
Vi söker dig som är van att ta ansvar, tänka ett steg till och driva saker i mål. Samarbete med andra kommer naturligt, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du kan hantera flera ärenden samtidigt och ser tydligt hur ditt arbete bidrar till helheten.
Du har en högskoleutbildning inom fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning eller motsvarande. Erfarenhet av fastighetsförvaltning och teknisk kompetens är meriterande. Du uttrycker dig tydligt på svenska i tal och skrift och har B-körkort.
Speciella fastigheter för speciella kunder
Gavlefastigheter äger och förvaltar lokaler som främst används av Gävle kommun. Tillsammans med våra 150 medarbetare arbetar vi för att alla som verkar i våra verksamheter ska trivas, känna sig trygga och kunna göra ett bra jobb. Det kan handla om allt från skolor och förskolor till kulturbyggnader, fritidsanläggningar och kontor.
Vi bidrar till ett Gävle där man kan klättra på väggarna, hoppa i plurret, se en konsert eller få motivation att lära för livet. Allt det som i stort och smått gör Gävle till den goda staden.
Är du redo att ta nästa steg och göra skillnad? Läs mer om oss på gavlefastigheter.se.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gavlefastigheter Gävle kommun AB
(org.nr 556009-9581)
Kungsbäcksvägen 54 (visa karta
)
802 67 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gavlefastigheter , Gavlefastigheter Kontakt
HR-generalist
Sabina Blomqvist 026-172333 Jobbnummer
9969227