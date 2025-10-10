Fastighetsförvaltare
2025-10-10
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Lokalförsörjningsavdelningen är organiserad inom Samhällsutvecklingskontoret, som är en del av Kommunstyrelsens förvaltning. Lokalförsörjningsavdelningens uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara lokaler till kommunens verksamheter. Lokalförsörjningen leder och samordnar tre verksamhetsområden, lokalresursplanering, fastighetsförvaltning och byggprojekt.
På Lokalförsörjningsavdelningen arbetar vi som ett lag med gemensamma mål.
Vi strävar alltid efter att bidra till vårt gemensamma resultat och vi bidrar gärna till våra arbetskamraters framgång. Genom kollegialt arbete och en vilja att utveckla våra arbetssätt, skapar vi bra förutsättningar för varandra. Tillsammans bidrar vi till positiv utveckling för kommunen, avdelningen och individen. Vår arbetsplats hittar du mitt i centrala Varberg, 5 minuters promenad från torget och 8 min från stationen.

Arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare innehar du en viktig roll, du har det breda kommunperspektivet med dig samtidigt som du alltid har verksamheternas uppdrag i fokus.
Som fastighetsförvaltare lär du dig att balansera och värdera frågeställningarna med dessa perspektiv i bakgrunden, för att leda uppdraget och vägleda verksamheterna rätt.
Verksamheterna är helt beroende av att lokalerna hålls ändamålsenliga och tillgängliga under alla de tider när de behövs. Dina arbetsuppgifter som fastighetsförvaltare har sin bas i kort- och långsiktig underhållsplanering, uppföljning av drift- och skötselkostnaderna och att du arbetar för att bibehålla goda relationer med dina hyresgäster.
Men du arbetar lika mycket med utvecklingen av fastigheterna och samordnar utvecklingsmöjligheterna, verksamhetens behov tillsammans med underhållet av fastigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande utbildning med inriktning mot fastighetsförvaltning alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du behöver besitta:
• Byggtekniska kunskaper
• Installationstekniska kunskaper
• Fastighetsekonomiska kunskaper
• Fastighetsjuridiska kunskaper
• Kunskap och erfarenhet av service till kund
• Kunskaper i underhållsplanering
• Erfarenhet av byggprojektledning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Körkort B
Meriterande är att du har erfarenhet av upphandling enligt LOU.
För att du ska lyckas i rollen som fastighetsförvaltare hos oss, krävs det att du är initiativrik, noggrann och engagerad. Du behöver ha ett intresse av att genom bra kommunikation och god planering skapa goda förutsättningar för de som bedriver kommunal service i våra lokaler. Du förstår vikten av att leda utvecklingen och trivs med att förbättra och effektivisera våra samarbeten.
ÖVRIGT
Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser.
Varbergs kommun strävar efter mångfald som kan berika vår verksamhet. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Enhetschef fastighetsförvaltning
Enhetschef fastighetsförvaltning
Andreas Johansson
Andreas.Johansson6@varberg.se
0703304940
