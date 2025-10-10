Fastighetsförvaltare
Region Gotland / Fastighetsskötarjobb / Gotland Visa alla fastighetsskötarjobb i Gotland
2025-10-10
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Förvaltningsenheten
Är du nyfiken på det som inte passar in i en mall? Gillar du att lösa problem där andra ser hinder? Då kan det här vara jobbet för dig.
Region Gotland söker en fastighetsförvaltare som får ansvar för en portfölj med några av våra mest udda och specialiserade lokaler. Allt från storkök, verkstadslokaler, kommersiella lokaler och kulturbyggnader.
Det är en roll för dig som gillar när ingen dag är den andra lik och som kan kombinera fastighetsekonomisk kompetens med förståelse för tekniska krav och användarbehov även när verksamheten är långt ifrån standard.
Inom enheten jobbar förutom fem förvaltare även tekniker, ingenjörer, handläggare som administrerar hyresfrågor, lokalsamordning, periodiskt underhåll, driftoptimering, mindre ombyggnadsprojekt och mycket annat. Du kommer tillhöra en flexibel och driven grupp som sätter kunden i fokus.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Du blir en nyckelperson i arbetet med att förvalta, utveckla och anpassa våra mest komplexa och verksamhetsanpassade lokaler. Du ansvarar för ekonomi, kommersiella och interna hyresavtal, underhållsplanering och utvecklingsinsatser, i nära samarbete med både interna och externa hyresgäster.
Rollen innebär både strategiskt arbete med lokalplanering och affärsutveckling, samt operativt ansvar för driftfrågor, anpassningar och löpande dialog med hyresgästerna.
Vem är du?
Du har relevant fastighetsrelaterad utbildning inom, teknik, ekonomi eller motsvarande. B-körkort krävs för tjänsten.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kommersiell fastighetsförvaltning eller liknande roller där du utvecklat en god förståelse för fastighetsekonomi och hyresjuridik. Kunskap om fastighetstekniska system är ett plus, liksom vana att hantera komplexa eller specialanpassade lokaler. Du trivs i en roll där du får arbeta både strategiskt och operativt, och har gärna erfarenhet från kommunal verksamhet.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en flexibel person med god samarbetsförmåga. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och arbetar strukturerat, även i ett högt tempo eller i föränderliga situationer. Du har lätt för att skapa goda relationer, både internt och externt, och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett effektivt och professionellt sätt.
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningsenheten Kontakt
Thord Sundstrand, enhetschef 0498-269327 Jobbnummer
9549956