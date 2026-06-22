Fastighetsekonom till intressant bolag
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-22
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Vill du vara med och bygga framtidens ekonomifunktion – där människor och automation samverkar? Vår kund befinner sig i en spännande tillväxt- och utvecklingsfas och satsar på att skapa en modern, effektiv och affärsnära ekonomifunktion med hög digital mognad. Nu söker vi en senior redovisningsekonom med fastighetsbakgrund samt gedigen erfarenhet från regelverk och rapportering. Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
I rollen arbetar du brett med bokslut, analys och rapportering för flera delar av verksamheten. Du ansvarar för att säkerställa kvalitet, transparens och tillförlitlighet i den finansiella informationen, samtidigt som du aktivt bidrar till att utveckla processer, systemstöd och arbetssätt.
Du får en central roll i att bygga upp och vidareutveckla strukturer i samband med att ekonomifunktionen utvecklas och stärks internt.
Ansvarsområden
• Ansvara för delar av bokslutsprocessen för flera bolag inom koncernen, med fokus på kvalitet, struktur och leveranssäkerhet
• Genomföra löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar enligt IFRS och RFR2
• Säkerställa korrekt och effektiv rapportering i boksluts- och rapporteringsverktyg
• Hantera skatteberäkningar och säkerställa korrekt hantering av skatterelaterade frågor
• Arbeta processorienterat och bidra till att standardisera och effektivisera bokslutsprocessen
• Säkerställa hög datakvalitet och tydliga underlag i rapporteringen
• Ansvara för och utveckla centrala flöden, såsom omkostnadsfördelning, management fee och förvaltningsarvoden
• Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och systemstöd med fokus på digitalisering och automation
• Samverka nära övriga delar av ekonomifunktionen för att säkerställa ett effektivt helhetsflöde
• Stötta i analyser, uppföljning och framtagande av beslutsunderlag
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning, bokslut och/eller finansiell analys samt gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. '
För att lyckas i rollen ser vi att du:'
• Har erfarenhet från större bolag eller koncernmiljö
• Är trygg i bokslutsarbete och finansiella flöden
• Har god systemförståelse och är van vid moderna ekonomisystem
• Har ett intresse för digitalisering, automation och datadrivna arbetssättDina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, strukturerad och har ett starkt kvalitetsfokus. Du trivs i en föränderlig miljö där arbetssätt och processer kontinuerligt utvecklas – och du ser förändring som en möjlighet snarare än en utmaning.
Du är framåtlutad och drivs av att förbättra, effektivisera och utveckla. Med ett proaktivt förhållningssätt tar du initiativ, identifierar lösningar och bidrar till att driva arbetet framåt.
Du tar ansvar för dina leveranser, har en god förmåga att växla mellan detaljer och helhet och omsätter data till insikter. Samtidigt är du kommunikativ och samarbetar gärna med andra – du bidrar aktivt till teamet och motiveras av att vara med och bygga upp något långsiktigt och stabilt tillsammans.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Emma Hultberg på emma.hultberg@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-15.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Emma Hultberg emma.hultberg@sjr.se 0766471641 Jobbnummer
9972918