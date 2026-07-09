Fastighetschef till Smögens Hafvsbad
Meholmen Hotell AB / Chefsjobb / Sotenäs Visa alla chefsjobb i Sotenäs
2026-07-09
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, Lysekil
eller i hela Sverige
Smögens Hafvsbad är en av Sveriges vackraste hotell-, konferens- och spaanläggningar, beläget i Bohuslän på den svenska västkusten. Här finns 76 hotellrum fördelade på två hotellbyggnader, Spa-avdelning med stort utbud av behandlingar, pool, bubbelpool och stor konferensanläggning samt à la carte restaurang specialiserad på havets läckerheter.
Smögens Hafvsbad ingår, tillsammans med systerhotellet Vann Spa Hotell Konferens, i Meholmen Hotell AB.
Vår ägare, Aspelin Ramm Fastigheter, står för att solvent ägande och en sund personalpolitik.
Vi söker en erfaren fastighetschef till Smögens Hafvsbad. I rollen kommer du att ansvara för att leda och utveckla fastighetsavdelningen, inklusive både personalansvar och budgetansvar. Du kommer att arbeta nära vårt team för att säkerställa att fastigheten drivs effektivt och att vår anläggning hålls i toppskick. Eftersom hotellverksamheten är i gång året runt kan arbete på helger förekomma.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med medelstora eller större fastigheter.
Dokumenterad erfarenhet av personalledning och budgetansvar.
En "hands-on" inställning – du får inte vara rädd för att få lite "skit under naglarna".
Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team.
Vi erbjuder
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö i en naturskön miljö.
Möjlighet att vara en del av ett engagerat och dedikerat team.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner.
För mer information om tjänsten, kontakta hotellchef Nils Folkesson: nils.folkesson@smogenshafvsbad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meholmen Hotell AB
(org.nr 556633-1046), http://www.vann.se/
Hotellgatan 26 (visa karta
)
456 51 SMÖGEN Arbetsplats
Smögens Hafvsbad, Fastighet Smögen Jobbnummer
9997766