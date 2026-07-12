Fastighetschef
Linköpings universitet / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-07-12
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Är du en erfaren ledare som vill forma de miljöer där framtidens forskning och lärande växer fram? Här får du möjlighet att göra avtryck på campusmiljöerna vid ett av Sveriges ledande universitet.
Om jobbet
Som fastighetschef är du enhetschef för Fastighetsenheten med 17 medarbetare verksamma inom campusutveckling, lokalprojekt och lokalförvaltning. Inom enheten finns kompetenser i form av bland annat fastighetskoordinatorer, lokalplanerare, fastighetsekonom, inköpare och controller. Enheten ansvarar för ca 275 000 kvm fördelade över fyra campus i tre städer, med hyresavtal mot elva fastighetsägare. Linköpings universitet har en tydlig identitet som ett program- och campusuniversitet med fyra distinkta campusmiljöer. Campusutveckling är en av våra strategiska möjliggörare och väcker ett stort intresse inom hela organisationen. Det innebär att du och ditt team har ett nära samarbete med olika delar av LiU samt samverkar med andra lärosäten. Arbetet styrs av fyrstegsprincipen – att i första hand tänka om och optimera befintliga lokaler innan ombyggnation eller nybyggnation aktualiseras. Din roll och ditt arbete är en del av en helhet, och du bör uppskatta att arbeta långsiktigt och processövergripande samtidigt som du är redo att hantera eventuella operativa utmaningar som uppstår. Exempel på arbetsuppgifter som ingår:
Leda den strategiska och operativa campusutvecklingen med helhetsansvar för kvalitet, kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet, där fyrstegsprincipen och datadrivna beslut utgör viktiga verktyg.
Ha fullt verksamhets-, personal- och budgetansvar. Du skapar en enhet präglad av förtroende, tydlighet och hög leveransförmåga. Du planerar, resurssätter och följer upp enhetens uppdrag.
Driva ett gränsöverskridande samarbete som skapar nya möten och mötesplatser, såväl internt som med kommuner, regioner och näringsliv.
Förhandla hyresavtal med fastighetsägare som Akademiska Hus och Region Östergötland i samråd med digitaliseringsdirektören.
Leda utvecklingsprojekt i rollen som projektledare och kontinuerligt hålla koll på trender och nyheter inom fastighetsbranschen.
Ansvara för LiU:s möbelbestånd utifrån cirkulär lokalförsörjning, och du säkerställer att fastighetssystemen Pythagoras, Mazemap och Konstdatabasen fungerar och vidareutvecklas.
Vara en ambassadör för universitetets varumärke och värdegrund, och du bidrar aktivt till en kultur av tillitsbaserat ledarskap.
Fastighetsenheten tillhör från och med den 1 september Digitaliserings- och campusutvecklingsavdelningen och du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp och rapportera till digitaliseringsdirektören. Som en av tio enhetschefer blir du en viktig del av avdelningens ledningsgrupp där samarbete, erfarenhetsutbyte och utveckling står i fokus. Vi samarbetar tätt kring olika frågor och delar våra erfarenheter på ett prestigelöst sätt, vilket bidrar till att du får goda möjligheter att utvecklas i ditt ledarskap. Vår avdelnings uppdrag är att erbjuda attraktiva, stödjande och nyskapande digitala och fysiska miljöer med konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad campusutveckling och service.
Om dig
Vi söker en trygg och utvecklingsorienterad ledare som skapar engagemang, delaktighet och tydlighet. Med ett affärsmässigt förhållningssätt arbetar du mål- och resultatinriktat och drivs av att skapa långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Du omsätter strategier till handling, prioriterar rätt och håller fokus även i komplexa projekt som sträcker sig över tid.Initiativkraft och utvecklingsfokus präglar ditt arbetssätt. Du ser möjligheter, driver arbetet framåt med uthållighet och anpassar dig när förutsättningarna förändras utan att tappa riktning eller fokus på uppdraget.Med ett lyhört, prestigelöst och inkluderande ledarskap skapar du engagemang, förtroende och goda samarbeten. Ditt ledarskap präglas av LiU:s värdegrund med fokus på tillit, trygghet och trovärdighet, och du har lätt för att samla människor kring gemensamma mål. Du ser samverkan som en självklar väg till hållbara resultat.
Följande kompetenser vill vi att du har:
akademisk examen inom (exempelvis teknik, ekonomi, juridik) eller annat relevant område.
erfarenhet från en komplex organisation, gärna inom offentlig verksamhet.
dokumenterad erfarenhet av chefskap och av att leda förändringsarbete.
goda kunskaper inom fastighetsområdet, tex hyresjuridik, byggprocesser, hållbarhetsfrågor och LOU.
erfarenhet av hyresförhandlingar, lokalförsörjning och hållbarhets- och säkerhetsarbete.
erfarenhet av att bygga nätverk och samverka med olika partners.
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
arbetat med att driva utveckling av publika miljöer och lokaler.
erfarenhet av fastighetsförvaltning och arkitektur.
arbetat med projektstyrningsmodeller.
erfarenhet av datadrivna beslutsunderlag, t.ex. nyttjandemätning eller fastighetsanalys.
Din arbetsplats
Digitaliserings- och campusutvecklingsavdelningen ingår i Universitetsförvaltningen och börjar verka 1 september. Till dess hänvisas till Digitaliseringsavdelningen och Fastighetsavdelningen på LiU:s webbplats.
Om anställningen
Tills vidare, heltid.
Läs mer om förmåner på LiU webbplats https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.
Säkerhetskontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.Publiceringsdatum2026-07-12Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 augusti. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte beaktas. I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen. Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta Annchen Kull, 0763-29 40 47 eller Ellinor Dam, 0708-46 88 56. Vecka 30–32 har vi semester och har därför inte möjlighet att besvara frågor men besvarar dem så från och med vecka 33. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Rekryteringskonsult
Annchen Kull annchen.kull@chefspoolen.se +46763294047 Jobbnummer
10000306