Fastighetsansvarig - idrotts-, fritids- och kulturlokaler
Uppsala kommun, Stab Fastighet / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2025-08-22
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Vill du vara med och forma framtidens kultur-, idrotts- och fritidsmiljöer? Har du förmågan att se helheten och kan sätta fastighetsfrågor i ett större kommunkoncernperspektiv? Som fastighetsansvarig för områdena kultur, idrott och fritid får du en nyckelroll i att utveckla och förvalta fastigheter somspelar en central roll i människors vardag. Genom att identifiera synergier och samnyttjandelösningar bidrar du till att optimera användningen av kommunens resurser - alltid med invånarnas bästa i fokus.
Fastighetstaben har under de senaste åren tagit flera viktiga utvecklingssteg för att jobba närmare de vi finns till för. Ett av dessa innebar att det skapades en ny ledande befattning som fastighetsansvarig för idrotts-, fritids- och kulturlokaler. I tjänsten har du stora möjligheter att påverka utvecklingen för dessa typer av lokaler i kommunen. Detta fastighetsområde har en planerad investeringsvolym på över 3 miljarder kronor de kommande 10 åren. Som fastighetsansvarig ansvarar du för att driva fastighetsfrågorna inom förvaltningen för kultur, idrott och fritid. Ansvaret omfattar både befintligt och framtida bestånd. I denna ledande befattning tar du plats i förvaltningens ledningsgrupp. Du är anställd på Fastighetstaben och ingår i det team som ansvarar för pedagogiska, idrotts, och kulturlokaler och rapporterar direkt till Fastighetschefen för gruppen. Du rapporterar också direkt till direktören på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.
Fastighetstaben på Uppsala kommun är en del av kommunledningskontoret med kommunstyrelsen som politisk nämnd. Staben består av drygt 100 medarbetare och omsätter drygt 2 miljarder kronor. Verksamhetens ansvarsområden är dels lokalförsörjning för alla kommunala förvaltningar, dels fastighetsförvaltning av kommunstyrelsens fastighetsbestånd. Merparten av kommun koncernens fastighetsbestånd finns i helägda kommunala fastighetsbolag med vilka fastighetstaben har väl utvecklade samarbeten. En betydande andel av kommunens boenden hyrs in av fastighetsägare utanför kommunkoncernen.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som fastighetsansvarig för kultur-, idrott och fritid är du huvudansvarig för fastighetsfrågorna inom dessa områden gentemot kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Tjänsten rymmer så väl ett strategiskt som ett operativt ansvar. Som fastighetsansvarig arbetar du med lokaltrateger, beställare, projektledare, förvaltare, avtalsansvarig och fastighetsekonom i en matrisstruktur inom fastighetstaben där du har en ledande roll. För att hantera uppdraget är du en del av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp där du driver fastighetsfrågorna. Du står för sakkunskaperna inom fastighetsområdet och har en ledande roll i arbetet med så väl lång- som kortsiktiga lösningar. Du kan också sätta fastighetsfrågor i kommunkoncernsammanhanget för att hitta lösningar som strävar mot optimering av de kommunala resurserna, exempelvis samnyttjande lösningar.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning, gärna på högskolenivå. Du har erfarenhet av fastighetsfrågor på både strategisk och operativ nivå samt erfarenhet av fastighetsutveckling. Goda fastighetskunskaper och kunskaper i fastighetsekonomi samt fastighetsjuridik är en förutsättning för att kunna sortera och prioritera mellan olika alternativ och på så vis stötta förvaltningens ledningsgrupp i en effektiv hantering av fastighetsfrågorna.
Det är meriterande om du har erfarenhet av en ledande roll inom fastighetsverksamhet och/eller inom idrotts-, fritids- och kulturverksamhet samt om du har arbetat i en matrisorganisation. Erfarenhet från fastighetsbolag och/eller politiskt styrd verksamhet är också meriterande. Det är en fördel om du är van att arbeta i fastighetssystem och ha goda kunskaper i Excel.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Du fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. Du har lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Du driver och implementerar förändring.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta fastighetschef Kajsa Trädgårdh 018-7261509.
