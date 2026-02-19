Fastighets- och kyrkogårdschef
2026-02-19
Vill du arbeta med ansvar, omtanke och långsiktighet - i en miljö där både byggnader och traditioner bär på historia? Jokkmokks församling söker nu en fastighets- och kyrkogårdschef som vill ta hand om våra fastigheter och kyrkogårdar med både struktur och hjärta.
Här får du en viktig roll. Du ansvarar för förvaltning, drift och utveckling av församlingens fastigheter och kyrkogårdar. Arbetet rymmer både planering och praktiskt genomförande - från långsiktiga underhållsplaner till vardagliga lösningar när något behöver åtgärdas.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Arbetsledning och samordning
Planering och uppföljning av drift och underhåll
Hantering av fastighetsfrågor
Praktiskt arbete inom fastighetsskötsel vid behov
Ansvar för kyrkogårdarnas skötsel och utveckling
Vi söker dig som har:
BE-körkort
Erfarenhet av arbetsledning
Kunskap inom fastighetsfrågor och fastighetsskötsel
God förmåga att planera och strukturera arbetet
Kunskaper i samiska är meriterande.
Vi tror att du är ansvarstagande, trygg och har lätt för att samarbeta. Du ser värdet i att arbetet du gör bidrar till något större - platser som människor återvänder till i både glädje och sorg.
I Jokkmokk verkar vi i en bygd där naturen är nära och traditionerna levande. Här får du arbeta i en meningsfull verksamhet med långsiktigt perspektiv och stort engagemang.
Vi tillämpar provanställning 6 månader Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Borgargatan 9, 962 31 Jokkmokk
E-post: jokkmokks.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighets- och kyrkogårdschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks församling
(org.nr 252004-0656), https://www.svenskakyrkan.se/jokkmokk
Borgargatan 9 (visa karta
)
962 31 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkoförvaltningen Kontakt
Kanslichef
Viola Walkeapää viola.walkeapaa@svenskakyrkan.se 0971-588 90 Jobbnummer
