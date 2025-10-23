Fasanens förskola

Fasanen Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Uppsala
2025-10-23


Visa alla barnskötarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fasanen Ekonomisk Fören i Uppsala

Vi söker dig som med ett professionellt förhållningssätt möter varje barn med glädje, nyfikenhet och vilja att lyfta och stödja. Du har en stor socialkompetens, är ansvarstagande och vill utvecklas i yrket.
Fasanens Reggio Emilia inspirerade förskola med avdelningar för 13-14 barn i åldern 1-3 år, samt avdelningar för 20 barn i åldern 3-5 år. På varje avdelning arbetar två förskollärare och en barnskötare. Vår kock och köksbiträde lagar ekologisk, närproducerad mat från grunden. Vi erbjuder ett vikariat till en av våra viktiga pooltjänster
Tjänsten kan tillsättas under annonseringstiden

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: bitr.rektor@fasanen.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fasanen Ekonomisk Fören
Kummingatan 49 (visa karta)
754 48  UPPSALA

Arbetsplats
Fasanens Förskola

Jobbnummer
9571829

Prenumerera på jobb från Fasanen Ekonomisk Fören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fasanen Ekonomisk Fören: