Fasadputsare omgående
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren fasadputsare för ett uppdrag på ett tegelhus. Arbetet innebär främst putsning, lagning och ytbehandling av tegelfasader. Du kommer att arbeta självständigt och behöver ha god materialkännedom samt känsla för noggrant hantverk.
Putsning av tegelfasad (grundning, nätning, påslag och ytputs)
Reparation av befintliga skador i fasaden
Förberedande och avslutande arbetsmoment
Säkerställa hög kvalitet och ett professionellt slutresultatKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av putsarbeten
Specifik erfarenhet av att arbeta med tegelfasader
God kunskap om material, metoder och verktyg inom fasadputs
Förmåga att arbeta självständigt
Kan påbörja arbetet omgående
Meriterande
Yrkesbevis inom puts eller mur
Erfarenhet av både renoverings- och nyproduktionsprojekt

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har god arbetsmoral och är van vid att hålla tidsramar.
Omfattning
Heltid eller enligt överenskommelse. Start omgående.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och kort beskrivning av din erfarenhet så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: info@hkentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9634591