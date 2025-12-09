Fasadputsare omgående

H & K Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2025-12-09


Fasadputsare sökes - omgående start

Publiceringsdatum
2025-12-09

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren fasadputsare för ett uppdrag på ett tegelhus. Arbetet innebär främst putsning, lagning och ytbehandling av tegelfasader. Du kommer att arbeta självständigt och behöver ha god materialkännedom samt känsla för noggrant hantverk.

Dina arbetsuppgifter
Putsning av tegelfasad (grundning, nätning, påslag och ytputs)

Reparation av befintliga skador i fasaden

Förberedande och avslutande arbetsmoment

Säkerställa hög kvalitet och ett professionellt slutresultat

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av putsarbeten

Specifik erfarenhet av att arbeta med tegelfasader

God kunskap om material, metoder och verktyg inom fasadputs

Förmåga att arbeta självständigt

Kan påbörja arbetet omgående

Meriterande
Yrkesbevis inom puts eller mur

Erfarenhet av både renoverings- och nyproduktionsprojekt

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har god arbetsmoral och är van vid att hålla tidsramar.
Omfattning
Heltid eller enligt överenskommelse. Start omgående.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och kort beskrivning av din erfarenhet så snart som möjligt. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: info@hkentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H & K Entreprenad AB (org.nr 559301-3641)
111 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
HK Entreprenad

Jobbnummer
9634591

