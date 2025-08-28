Färskvarusäljare/Servitris
Vi söker en som kan servera i vårt bistro och arbeta med försäljning i våra manuella diskar på kvällar och helger, man arbetar 1-2 kvällar i veckan och varannan helg. Man måste ha vana från att arbeta i restaurang och har vana från att arbeta i livsmedelsbutik och har vana från försäljning över manuell disk.
Bistrot är nyöppnat och vart efter kan mer arbetstid behövas.
För att vara serveringsansvarig är det lag på att man måste vara minst 20 år och att man blir godkänd av kommunen.
Deltid ca 10 tim/veckan
Erfarenhet är ett måste
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: ot@gmp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Färskvarusäljare/Servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Roslagstull Mat AB
(org.nr 556495-6778)
Birger Jarlsgatan 122 (visa karta
)
114 20 STOCKHOLM Arbetsplats
ICA NÄRA Jobbnummer
