Färskvarucoach till Coop Väst
2026-04-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Brinner du för färskvaror, sälj och att få andra att växa? Vill du arbeta i en roll där du får vara med och skapa inspirerande kundupplevelser, coacha medarbetare och utveckla butikernas lönsamma affärer? Då kan du vara vår nästa Färskvarucoach på Coop Väst!
Om rollen
Som Färskvarucoach får du en central och utvecklande roll med fokus på att stärka och utveckla våra butikers färskvaruavdelningar - från manuell delikatess och fisk till kött, färdigmat och catering. Du arbetar nära våra butiker, stödjer deras affär och säkerställer att våra kunder möts av en säljande och inspirerande färskvarumiljö.
Du blir en viktig del av vårt nätverk och samarbetar både internt hos oss på Coop Väst och centralt tillsammans med Coop Sverige AB. Rollen innebär också ett ansvar för att utbilda våra medarbetare, både digitalt och på plats i butik, samt att säkerställa tydlig och relevant kommunikation till organisationen.
Tjänsten utgår från supportkontoret på Stora Coop Bäckebol, och resor inom regionen förekommer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla och optimera sortimentet i våra manuella delikatessdiskar i nära samarbete med butiker och kategoriorganisationen.
Säkerställa lönsam försäljning med fokus på kundnytta och kvalitet.
Ansvara för uppdatering och utveckling av våra cateringsidor.
Skapa förutsättningar för en attraktiv, säljande och inspirerande färskvarumiljö.
Hålla utbildningar och träningar - både på plats och digitalt - inom exempelvis sälj, teknik och koncept.
Coacha och motivera butikernas medarbetare för att stärka försäljning och kundmöten.
Detta är en roll för dig som gillar variation, högt tempo och att arbeta både strategiskt och operativt.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
Har gedigen erfarenhet från detaljhandeln, inklusive arbete med försäljning, färskvaror och ekonomi.
Har dokumenterat goda resultat med eget resultatansvar.
Har flerårig ledarerfarenhet med inriktning färskvaror.
Är van vid att arbeta med budget, uppföljning och analyser.
Har mycket god datavana - Excel, Word och PowerPoint är ett krav (SAP meriterande).
Är kommunikativ, lyhörd och affärsmässig i din framtoning.
Du är en person som skapar energi omkring dig, som ser möjligheterna i samarbeten och som trivs med att vara på plats där det händer. Du är strukturerad, metodisk och har förmågan att se helheten - samtidigt som du inte tvekar att ta egna initiativ för att driva försäljning och utveckling.
Coops värderingar - Välkomnande, Inspirerande, Modiga och Ansvarstagande - ska kännas naturliga för dig och spegla sättet du arbetar på.
Varför Coop Väst?
Hos oss får du:
En roll med stort utrymme för påverkan och utveckling.
Möjlighet att arbeta nära våra butiker och göra verklig skillnad för både kunder och medarbetare.
En arbetsgivare som satsar på hållbarhet, kvalitet och långsiktiga affärer.
En organisation där din kompetens och ditt engagemang värdesätts på riktigt.
Låter det som något för dig?
Då ser vi fram emot din ansökan! Tillsammans skapar vi färskvaruupplevelser som inspirerar - varje dag.
Vill du veta mer angående tjänsten kontakta Försäljnings- och Marknadschef Bodil Jönsson Lindgren tfn: 010-747 00 70 alt mail: bodil.jonssonlindgren@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Coop Väst AB har drygt en miljon medlemmar och driver idag ca 200 Coopbutiker med en samlad nettoomsättning på ca 10,4 miljarder kronor. Föreningsområdet är från Strömstad till Laholm i Väst samt Västervik till Borgholm i Öst.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
