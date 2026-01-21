Farmaceut Växjö - Sommar 2026
Är du legitimerad farmaceut och vill arbeta i ett område där apoteket spelar en viktig roll i vardagen? Vi söker nu farmaceuter till ett apotek i Växjö under sommaren 2026.
Om uppdraget
Uppdraget finns i Växjö. Här möts du av en stabil kundbas, goda pendlingsmöjligheter och välorganiserade apotek med fokus på service och kvalitet.
Ditt uppdrag
Som konsult blir du en viktig del av apoteksteamet och arbetar med recepthantering, rådgivning och egenvård.
Vi söker dig som
• Är legitimerad apotekare eller receptarie.
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Om Talangbron
På Talangbron brinner vi för att skapa rätt matchning mellan arbetsgivare och farmaceuter. Vi är specialister på rekrytering och bemanning inom farmaci och samarbetar med några av branschens mest välkända aktörer. Hos oss får du en trygg, flexibel och personlig lösning med din utveckling i fokus.
Vi erbjuder
• Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
• Stöd och vägledning genom hela processen.
• Ett nätverk av nya karriärmöjligheter inom farmaci.
• Resa/boende vid behov (vid längre avstånd)
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
