Farmaceut till Extempore APL i Göteborg
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2026-06-12
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APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
Läs gärna mer på www.apl.se
Tjänsten Vi söker en farmaceut till småskalig extemporetillverkning i vår verksamhet i Göteborg.
Som tillverkningsfarmaceut kommer du att arbeta med praktisk tillverkning/beredning av extemporeläkemedel. Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2026-12-31, 40h/vecka förlagda måndag-fredag dagtid. Tillträde sker snarast möjligt.
Vem är du
• Du är farmaceut med extemporebehörighet, dvs. i första hand leg. receptarie som läst extemporekursen men även leg. Apotekare.
• Du har god förståelse för matematik
• Din datorvana är god
• Du är ansvarstagande, flexibel, stresstålig, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta
• Du har mycket god kunskap i svenska språket i både tal och skrift
Trivs du med omväxlande arbete nära vården kan det vara dig vi söker! Kommunikativ förmåga och kundorienterad inställning värdesätts högt. Arbete med extemporeläkemedel ställer höga krav på noggrannhet och kvalitet i en dynamisk arbetsmiljö. På APL jobbar vi aktivt med ständiga förbättringar och ställer krav på eget ansvar, initiativförmåga och målinriktat arbete för att bidra till en lönsam verksamhetsutveckling.
Hos oss får du APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till en förmånsportal där vi samlar våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och kostförmån. Vi har kollektivavtal med Unionen och SACO och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid och lediga klämdagar. På samtliga orter finns friskvårdsgrupper som arrangerar olika typer av aktiviteter.
Ansökan Sista ansökningsdag är den 2026-06-29. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För information Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Kosrat Latif via e-post: kosrat.latif@apl.se
.
Övrigt Innan ev. anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt att vi utför en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.
Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900500-2050430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Produktion & Laboratorier AB
(org.nr 556758-1805), https://karriar.apl.se
Grimboåsen 20 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
APL Jobbnummer
9961264