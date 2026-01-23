Farmaceut kliniska prövningar
Apoteket AB / Apotekarjobb / Staffanstorp Visa alla apotekarjobb i Staffanstorp
2026-01-23
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apoteket AB i Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om arbetsplatsen
Sedan den 1 september 2025 ansvarar Apoteket för läkemedelsleveranserna till Region Skåne. Vår avdelning Kliniska prövningar och Tillverkning i Staffanstorp hanterar både kliniska prövningar och tillverkning av sterila beredningar till vårdens enheter i Staffanstorp.
Hos oss arbetar ett engagerat team på fem personer - tre farmaceuter och två assistenter - som tillsammans driver utvecklingen framåt. Vi värdesätter idéer, initiativ och ett aktivt bidrag till att skapa en arbetsplats där vi ständigt förbättras.
Din roll
Som farmaceut inom kliniska prövningar och tillverkning av sterila beredningar i Staffanstorp blir du en viktig del av hela processen - från beställning till färdig beredning.
Vi arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I rollen som klinisk prövningsfarmaceut är du med och säkerställer att vi är vårdens mest pålitliga och attraktiva partner för läkemedelstillverkning - både för recept- och avtalskunder.
Vad du kommer göra hos oss
Beställning, mottagning och lagerhantering av läkemedel och material för kliniska prövningar.
Iordningställande, märkning, packning och distribution av studieläkemedel enligt instruktioner.
Hantering av retur och destruktion av läkemedel.
Dokumentation och rapportering av avvikelser.
Samarbete med vård och företag kring rutiner och processer.
Medverkan vid inspektioner, audit och möjlighet till GCP-uppdrag.
Framtagning av prövningsrelaterad dokumentation.
Aktivt arbeta och bidra till att säkerställa högsta möjliga patientsäkerhet och kvalitet så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och och vår verksamhet.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad apotekare eller receptarie med formell extemporebehörighet från universitet.
Det är extra meriterande men inget krav om du har tidigare erfarenhet av arbete med extemporetillverkning.
För en bra match mot denna roll är följande kompetenser viktiga:
Du är serviceinriktad med ett genuint intresse för att hitta de bästa lösningarna för kunder och verksamhet.
Du har god samarbetsförmåga och bidrar till att skapa ett välfungerande team, även i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera.
Du är lösningsorienterad och har förmåga att både se och agera på utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet.
Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och trivs med dokumentation, administration och att arbeta enligt fastställda rutiner.
Du gillar variation i arbetsdagen, är anpassningsbar och flexibel i dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7104335-1805237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Västanvägen 83A (visa karta
)
245 42 STAFFANSTORP Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
9701787