2025-11-06
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Knutby TorgHär på Apoteket Knutby Torg öppnar vi till februari 2026. Detta är en utav våra viktiga apotekssatsningar och vi ser fram emot vår nyetablering. Här får du vara del av ett helt nytt team och ny verksamhet och vår resa framåt. Tillsammans bygger vi upp en verksamhet där både kunder och medarbetare känner sig välkomna och skapar ett apotek som blir en naturlig del av Norrtälje med omnejd. Apoteket kommer att öppna samtidigt som, och ligga i samma lokaler som City Gross med goda parkeringsmöjligheter direkt utanför.
Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 09-19, lördagar 10-15, söndagar 11-15.
Din rollVåra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Vad du kommer att göra hos oss: Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
För rätt person finns möjlighet till roller som säljledare eller varuansvarig.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Du är erfaren farmaceut eller så har du nyligen tagit din examen - oavsett var du befinner dig i din karriär tror vi på styrkan i ett team med olika bakgrund och erfarenhet.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott. Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
