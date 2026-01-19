Färdtjänsthandläggare
2026-01-19
Vill du ha en bred handläggartjänst där myndighetsutövning ingår samtidigt som du får jobba i en trivsam och kompetent arbetsgrupp?
Trafikenheten tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen och vi arbetar med bland annat trafiksäkerhetsfrågor, kollektivtrafik, trafikreglering, parkeringsservice och upplåtelse av allmän plats. I färdtjänsthandläggargruppen är vi fem handläggare med dig och en teamledare som arbetar med färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Eskilstuna växer och utvecklas som stad. På Trafikenheten befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa där vi ser över våra arbetssätt, rutiner och processer. Just nu arbetar vi för fullt med att digitalisera större delar av våra processer och hoppas att du vill vara med oss på den resan.
Tjänsten är ett vikariat till och med 31/12-2026.
Vi har vårt kontor i Värjan, som ligger centralt i Eskilstuna och nära både tåg- och busstation.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Handläggargruppen du tillhör jobbar med fyra olika verksamheter med olika lagrum och regelverk som styr besluten och rätten till stöd. Du kommer att jobba i några av verksamheterna färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du utreder ansökningar och fattar beslut enligt lagar och regler. Arbetet innebär att hantera flera arbetsuppgifter parallellt, periodvis ta hand om ett större antal ansökningar samt utföra viss administration.
Du har kontakt med våra sökanden och deras anhöriga som huvudsakligen sker via mail och telefon. Vi har också ett nära samarbete med andra enheter inom förvaltningen och andra verksamheter inom Eskilstuna kommun, vilket ställer höga krav på att kommunikationen är tydlig och av god kvalitet.
Vi erbjuder en god introduktion där du får lära dig ett verksamhetsområde åt gången. Det finns även mentorskap för nyanställda. Kompetensutveckling inom ansvarsområdena sker löpande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen, till exempel socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig och värdefull. Du har en mycket god förmåga att ta till dig information och kommunicera på svenska i tal och skrift. Du är van vid att arbeta i olika digitala system.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och erfarenhet av att arbeta med några av följande lagrum som skollagen, lag om färdtjänst, trafikförordningen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ett system som till exempel Viva och tidigare har skrivit underlag till domstolar. Vi ser gärna att du kan tillträda tjänsten redan från och med 1 mars.
Du trivs med varierande arbetsuppgifter, är snabb och strukturerad samtidigt som rättssäkerhet och god kvalitet är en självklarhet för dig. För dig är det inga problem att behålla lugnet i pressade situationer. Du har en personlig mognad, har god självinsikt, är flexibel, öppen, positiv, nyfiken och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Självständigt arbete passar dig väl, samtidigt som du är prestigelös och vill vara en del av ett team där det är högt i tak.
ÖVRIGT
Tillsammans med invånarna bygger vi vårt samhälle som en attraktiv och hållbar kommun. Här ska boende, besökare och företagare trivas och växa. Vår målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. På vår förvaltning är vi drygt 350 medarbetare i många befattningar, organiserade i en stab och fyra verksamhetsområden. Tillsammans ansvarar vi för strategisk utveckling av staden, hantera ansökningar, tillstånd och genomföra kontroller, att sköta våra gator, parker och naturområden, samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö via räddningstjänsten.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
