Färdtjänst- och BAB handläggare
2026-01-08
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Vill du arbeta som handläggare och utreda färdtjänst/riksfärdtjänst samt BAB?
Vi söker dig som vill jobba i vårt trevliga team, där du är en av tretton medarbetare.
En av våra duktiga medarbetare ska sluta, så nu söker vi hans efterträdare. Du är en person som trivs att arbeta på en strukturerad arbetsplats. Höga krav ställs på din förmåga att samarbeta och samverka.
Att följa lagen och hålla handläggningsrutinerna inom ram är av största värde där du alltid har brukaren i första rum.
Enheten består av två team. Teamet som du kommer arbeta närmast utreder LSS/SoL-ansökningar och följer upp beviljade insatser enligt LSS och Sol, vår målgrupp är vuxna med funktionsnedsättning under och över 65 år.
Det andra teamet på enheten arbetar med vuxna ärende inom IFO.
Som medarbetare erbjuds du utbildning, handledning, metodutveckling.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som färdtjänst och riksfärdtjänsthandläggare utreder brukarens behov av insatser enl. Lag (1997:736) om färdtjänst i respektive Riksfärdtjänst Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Utredning och beslut lägger man i Treserva, legitimering i Alfa Connect.
Som BAB-handläggare utreder och fattar beslut om bostadsanpassningsbidrag enl. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Anpassningar måste följa boverkets byggregler, beroende på anpassning.
Kan innebära kontakt med hantverkare, fastighetsägare, anhöriga.
Beroende på typ av anpassning kan fullmakt skrivas om att jag får inhämta offert, beställa arbeten och granska fakturor.
Göra besiktningar av färdiga anpassningar inför betalning/utbetalning
Du fattar beslut i individärende enligt delegationsordning. Du förväntas kunna driva processer framåt, samt ges du möjligheten arbeta med ständiga förbättringar och vara med och utveckla verksamhetenKvalifikationer
Arbetsterapeut examen, socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning.
Du har erfarenhet av bostadsanpassningsärende samt färdtjänst.
Du har erfarenhet och kunskap kring myndighetsutövningen för målgruppen.
Du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, då det är stark tonvikt på myndighetsutövning.
Du behöver vara nytankande, flexibel, ha god samarbetsförmåga och vara smidig.
Meriterande:
Körkort är ett plus.
Du är stresstålig, flexibel i tanke och handling, har god samarbetsförmåga samtidigt som du är självständig och initiativrik. Du är bra på struktur och planering, kan hålla flera bollar i luften samtidigt och kan hantera krav från omgivningen utan tappa fokus på uppdraget.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
