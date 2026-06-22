Familjerättssekreterare
Kinda kommun / Socialsekreterarjobb / Kinda Visa alla socialsekreterarjobb i Kinda
2026-06-22
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Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
1 plats(er).
Vill du vara med och forma framtidens familjerätt? Då kan du vara den vi söker! Vi är flera småkommuner som beslutat oss för att samverka kring en gemensam familjerätt för att få den kompetens och professionalitet som området kräver. I dagsläget är det Kinda, Åtvidaberg, Boxholm, Ödeshög och Valdemarsvik som ingår i denna samverkan. Här ges du en möjlighet att få vara med och starta upp en gemensam samverkan från grunden. Är du nyfiken och känner att familjerätt är ditt område? Tveka inte, det här kommer bli en spännande resa!
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller motsvarande utbildning.
Minst två års erfarenhet av barnhandläggning inom socialtjänst.
Erfarenhet av arbete inom familjerätt.
God kunskap om lagstiftning och riktlinjer inom familjerätt.
Erfarenhet av digitala arbetssätt.
B-körkort.
Arbetsuppgifter:
I tjänsten ingår att stödja familjer genom att tillhandahålla rådgivning i familjerättsliga frågor, utföra VBU-utredningar, faderskapsutredningar, adoptionsutredningar och hålla i samarbetssamtal tillsammans med kollega. Det kommer finnas tillgång till arbetsledning och handledning vid behov.
Vi söker en person som värnar om allas lika värde, som har en stark kommunikativ- och samarbetsförmåga. Det innebär att du är lyhörd inför klienters behov, har en positiv och öppen attityd liksom en stark känsla för ansvar. Personlig lämplighet är något vi lägger stor vikt vid. Arbetet utförs främst på distans genom digitala möten, men kommer också innebära en del resor inom kommunerna. Detta kräver att du är flexibel och kan arbeta självständigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer ske löpande så tveka inte, skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda Kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
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590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinda kommun Kontakt
Enhetschef IFO
Isabelle Berkestad isabelle.berkestad@kinda.se 049419433 Jobbnummer
9971802