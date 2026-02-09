Familjerättssekreterare
Lunds kommun / Socialsekreterarjobb / Lund Visa alla socialsekreterarjobb i Lund
2026-02-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som familjerättssekreterare arbetar du med varierande ärenden inom familjerätt.
Du möter föräldrar och barn i ofta känslomässigt utmanande situationer. Din roll är att identifiera hållbara lösningar som främjar barnets trygghet och utveckling. Arbetet innebär bland annat att:
- Genomföra samarbetssamtal med föräldrar, där barnen ibland får vara med
- Utreda och skriva underlag till domstol, i frågor om vårdnad, boende, umgänge eller adoption
- Ge rådgivning i familjerättsliga frågor
- Samarbeta med andra professioner och myndigheter
Vi söker dig
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad för barn och familjer! Vi söker dig som:
- har socionomexamen
- har minst två års erfarenhet av socialt arbete inom familjerätt eller socialtjänstens myndighetsutövning inom området barn & unga
- uttrycker dig väl i tal och skrift
- gärna behärskar engelska på en nivå som gör professionella samtal möjliga
Det är meriterande om du har erfarenhet av föräldrasamtal och barnsamtal inom myndighetsutövning. Det är en fördel om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara:
- lugn och stabil, även i pressade eller konfliktfyllda situationer
- strukturerad med god förmåga att prioritera
- lyhörd och professionell i mötet med familjer
- trygg i att sätta barnets bästa i fokus, även när föräldrar har svårigheter att samarbeta
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
På familjerätten erbjuder vi en arbetsplats med:
- gott kamratskap
- en kultur där man hjälps åt och stöttar varandra
- utrymme för kreativitet, idéer och utveckling
- fokus på kvalitet och ett professionellt bemötande
Lund är en SES-kommun och erbjuder hela SES Family till innevånare och professionella.
På familjerätten är vi nio familjerättssekreterare, en administratör och enhetschef. Vi har både extern och kollegial handledning. Möjlighet till hemarbete finns, men större delen av arbetsveckan ses vi på kontoret.
Familjerättens verksamhet bedrivs i kommunhuset Kristallen. Vi har ett aktivitetsbaserat kontorslandskap som ger dig olika typer av arbetsplatser utifrån dina behov. Kristallen är beläget i direkt anslutning till Lunds centralstation vilket innebär goda pendlingsmöjligheter.
Och ja - vi har faktiskt roligt på jobbet. Vi tror att en arbetsmiljö där man trivs och känner sig trygg skapar de bästa förutsättningarna för ett gott och hållbart socialt arbete.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
Tommy Persson tommy.persson@lund.se 046-3595734 Jobbnummer
9732204