Familjehemssekreterare
2025-12-23
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Socialförvaltningen har i uppdrag att möta människor i alla åldrar och livssituationer, oavsett om det handlar om vård och omsorg eller stöd och service. Vi finns där dygnet runt och stöttar upp i det dagliga livet för barn och familjer till äldre, personer med funktionsvariation och till de som behöver hemsjukvård. Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad i människors vardag, då är du den vi söker!
Älmhults kommun har på grund av sitt geografiska läge utmed stambanan väldigt goda pendlingsmöjligheter över länsgränserna. Med direkttåg tar det 35 minuter till Växjö och mindre än en och en halv timme till Malmö.
På Barn- och familjeenheten arbetar vi i team med olika inriktningar. Vi samarbetar med varandra, men också med andra enheter inom Socialförvaltningen och med externa parter.
Enheten består av:
- 1 enhetschef
• 2 förste socialsekreterare
• 7 socialsekreterare med inriktning utredning barn ink. mottag
- 4 socialsekreterare med inriktning på uppföljning av placeringar
- 2 familjehemssekreterare
På Barn och familjeenheten vill vi ge barn och unga stöd av god kvalité. Tillsammans med övriga kommuner i länet så håller vi nu på med uppstart av Yrkesresan. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.
När barn och unga av olika skäl inte kan bo kvar hemma är det avgörande att vi kan erbjuda trygga, kärleksfulla och stabila familjehem. Vi på Älmhults kommun arbetar för att säkerställa att varje barn i familjehem får en omsorg präglad av kontinuitet och kvalitet. I denna roll blir du en nyckelperson som ger familjehemmen det stöd och den vägledning de behöver för att lyckas i sitt viktiga uppdrag.
Vi söker dig som vill göra skillnad för barn och unga! Som familjehemssekreterare i Älmhults kommun får du en viktig roll i arbetet med att skapa stabila och trygga familjehemsplaceringar. Din huvudsakliga uppgift som familjehemssekreterare är att rekrytera och utreda nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn och ungdomar.
Familjehemsvården är ett fokusområde hos oss, och vi satsar stort på att utveckla vårt arbete med familjehem för att säkerställa att alla barn och unga i vår omsorg får den trygghet och det stöd de har rätt till. Tillsammans med barnets socialsekreterare arbetar du för att matcha varje familjehem efter barnets unika behov. Du ansvarar för att följa upp familjehemsplaceringarna, stötta familjehemmen i deras uppdrag samt ge dem handledning och utbildning för att de ska kunna ge bästa möjliga omsorg.
Vi söker dig som har:
• förmåga att skapa förtroendefulla och stöttande relationer, både med familjehemmen och dina kollegor.
• Har en prestigelös och lösningsorienterad attityd, med god samarbetsförmåga och förmåga att hantera olika perspektiv och behov.
• God organisationsförmåga och struktur, med förmågan att driva och följa upp aktiviteter självständigt.
• Erfarenhet av att utbilda och stötta familjehem, vilket är ett stort plus.
Körkort är ett krav, då tjänsten innebär en del resor till familjehem i andra kommuner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är en person som ser möjligheter och som ser dig själv som en resurs i mötet med andra människor. Du behöver både ha förmågan att vara flexibel i ditt arbetssätt men också kunna visa på tydlighet och struktur när det behövs. Du har förmågan att hitta individens egna resurser genom att vara kreativ, lyhörd och anpassningsbar utifrån olika möten.
Det är meriterande om du har gått utbildning i "En varaktig relation" samt utbildning i "Ett hem att växa i". Erfarenhet av arbete inom familjehemsvård eller annat socialt arbete är önskvärt.
ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
