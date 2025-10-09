Familjehemssekreterare
2025-10-09
Hej!
Vi söker en engagerad kollega till vår familjehemsenhet en plats där du får göra verklig skillnad för barn och unga i Luleå. Hos oss blir du del av ett kompetent team där samarbete, utveckling och arbetsglädje står i centrum. Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Du får en gedigen introduktion och stöd i din professionella utveckling.
Vår verksamhet finns i centrala Luleå, i nyrenoverade lokaler. Teamet består av socialsekreterare, familjehemssekreterare, en administratör och en specialistsocionom alla med samma mål: att skapa trygga och hållbara lösningar för barn och unga.
Genom vår nya organisering är arbetet för familjehemssekreterare tydligare och mer specialiserat, uppdelat i två områden: rekrytering, utredning och matchning samt utbildning och handledning.
Arbetstiden är vardagar 08.00-17.00 med flex och möjlighet till upp till 50 % distansarbete. Läs mer om våra anställningsförmåner här: www.lulea.se/anstallning
Publiceringsdatum2025-10-09
Inom vår verksamhet sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras föräldrar. Målet är att utveckla en modern socialtjänst där vi satsar stort på att alla barn och unga i Luleå ska få likvärdiga möjligheter till goda levnadsvillkor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att erbjuda stöd till våra familjehem genom utbildning, handledning och kontinuerlig uppföljning, där du vägleder och finns tillgänglig även i utmanande situationer för att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna i sitt uppdrag. I rollen blir du en nyckelperson som både stärker familjehemmen och gör en avgörande skillnad för de barn och unga som placeras.
En central del av ditt uppdrag är att samverka både internt och externt, exempelvis med andra enheter inom socialtjänsten, skolan och andra myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för att jobba med barn och unga. Vidare ska du som söker ha:
• Socionomexamen
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet/kunskap inom ett eller flera av följande områden:
• Liknande uppdrag som familjehemssekreterare
• Socialt utredningsarbete inom barn och unga
• Relevanta utbildningar inom familjehemsvård så som Kälvesten och/eller Connect
Din trygghet i din roll och kompetens skapar lugn och tillit i mötet med andra. Du är lyhörd och bygger naturligt förtroendefulla relationer med både familjehem och samverkanspartners. Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt ser du möjligheter även i utmanande situationer och fungerar som ett professionellt stöd för familjehemmen.
Samtidigt arbetar du strukturerat och målinriktat, planerar ditt arbete väl och säkerställer att uppgifter blir genomförda i tid. Balansen mellan relation och struktur gör att du kan vara en stabil och tillgänglig resurs för familjehemmen och därigenom bidra till trygga och hållbara lösningar för barn och unga.
I denna process lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Är du intresserad av tjänsten och känner att just du har det vi söker? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss. Vi ser fram emot att ta del av den!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
