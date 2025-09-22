Familjehemssekreterare
Avesta kommun, IFO, Barn och familj / Socialsekreterarjobb / Avesta Visa alla socialsekreterarjobb i Avesta
2025-09-22
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, IFO, Barn och familj i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vi söker dig som, precis som vi, brinner för att skapa trygghet och goda förutsättningar för barn, unga och deras familjer. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum och där du varje dag bidrar till att förändra liv.
Vi är ett sammansvetsat och engagerat team som arbetar nära både barn och uppdragstagare. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara en viktig del av ett större sammanhang. Vi tror på att dela kunskap och att stötta varandra i vardagen, därför söker vi dig som trivs med att arbeta coachande och bidra till kollegors lärande.
Nu söker vi en ny familjehemshandläggare, då en av våra medarbetare har gått vidare till ett annat uppdrag inom kommunen. Vi letar efter dig som är engagerad, driven och nyfiken på utveckling. Du vill bidra till att våra uppdragstagare får det stöd de behöver, genom att utreda, följa upp och vara ett aktivt stöd i deras uppdrag, med barnets bästa i fokus.
Dina arbetsuppgifter, där varje dag gör skillnad.
Som familjehemshandläggare får du ett uppdrag som verkligen betyder något. Du arbetar nära våra familjehem och andra uppdragstagare genom att du utreder, bedömer och stöttar dem i deras viktiga uppdrag, att ge barn och unga en trygg och stabil vardag.
Du är med och skapar goda matchningar mellan barn och familjehem, följer barnet genom hela processen tillsammans med socialsekreteraren och bidrar med din kompetens för att varje placering ska bli så bra som möjligt.
I rollen ingår också att vara ett stöd för dina kollegor. Du delar med dig av din kunskap, bidrar till utveckling och är en aktiv del i att driva verksamheten framåt. Här får du möjlighet att påverka, växa och göra skillnad, både för barnen och för teamet du arbetar i.
Vad vi kan erbjuda dig?
Hos oss får du vara en del av ett samverkande och engagerat team som arbetar nära barn och unga. Vi samarbetar tvärprofessionellt i olika team med fokus på att skapa trygghet och långsiktiga lösningar för barn och unga. I det arbetet bidrar du med din kompetens samt erfarenhet och blir en viktig del av helheten.
Vi är en del av Dalarnas familjehemsresurs, ett samarbete mellan elva kommuner. Tillsammans rekryterar och utreder vi familjehem till en gemensam familjehembank. Det innebär att du hos oss får möjlighet att fokusera mer på att utbilda och handleda familjehem och mindre på utredning, vilket ger ett mer långsiktigt och relationsbyggande arbetssätt.
Vi tror på att möta människor där de är. Därför flyttar vi regelbundet ut kontoret och träffar barn och familjehem i deras vardagliga miljö, för att skapa trygghet där den behövs som mest.
Du får en stödjande arbetsmiljö med trygg arbetsledning, regelbunden kompetensutveckling och tillgång till både intern och extern handledning. Här finns alltid en öppen dörr, och du blir en del av en kunskapsbaserad vardag där utveckling är en självklar del.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och ett generöst friskvårdsutbud. Hos oss värnar vi om balansen mellan arbete och fritid med friskvårdstid, friskvårdsbidrag, semesterväxling, tillgång till personalgym och fria bad i kommunens badhus.Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Du kommer att trivas hos oss om...
• du har ett genuint intresse för socialt arbete och vill vara med och skapa trygghet för barn och unga genom familjehemsvård. Vi tror att du är en person som är både engagerad och lösningsfokuserad och som ser möjligheter även när förutsättningarna förändras.
Du trivs i en miljö där samarbete och kunskapsutbyte är en självklar del av vardagen, och där du får vara med och påverka. Du tycker om att arbeta nära både kollegor och uppdragstagare, och du har en vilja att bidra till utveckling, både för barnen, familjehemmen och verksamheten.
Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens i ett sammanhang där den verkligen gör skillnad. Du får vara med och skapa trygga hem för barn som behöver det som mest, samtidigt som du får stöd, utveckling och en arbetsmiljö där du blir sedd och uppskattad.
Formella krav:
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning (minst 180 hp), inklusive kurser i socialrätt, förvaltningsrätt, psykologi och socialt arbete.
• Erfarenhet av handläggning inom familjehemsvård.
• God förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer.
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsfokuserat.
• Intresse för utveckling och vilja att bidra till verksamhetens förbättringsarbete.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande är om du har:
• Utbildning i BBIC och/eller Signs of Safety.
• Erfarenhet av att arbeta coachande och stödjande gentemot kollegor.
Vi söker dig som går till jobbet med viljan att göra skillnad och som vågar stå upp för barns rätt till trygghet och omsorg.
Eftersom du kommer arbeta med barn och ungdomar ska du som blir aktuellt för tjänsten kunna lämna ett utdrag från polisens belastningsregister. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277280/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, IFO, Barn och familj Kontakt
Enhetschef
Johanna Hildensjö johanna.hildensjo@avesta.se 0226-64 55 28 Jobbnummer
9519200