Familjehemskonsulent
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2026-06-22
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FÖRENINGEN FRAMTIDSTÅGET SÖKER FAMILJEHEMSKONSULENT
Framtidståget i Stockholm söker Socionom, 50% vikariat 6 månader ev längre
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta som familjehemskonsulent
Socionom - 1-2 års erfarenhet
Om jobbet
Beskrivning av arbetsplatsen
Föreningen Framtidståget är en ideell, icke vinstdrivande förening som har funnits
sedan 1997. Förutom familjehemsvård bedriver vi öppenvård och har en
projektavdelning som driver nationella och internationella projekt. Vi är en
arbetsgrupp med engagerade medarbetare, god gemenskap och vi har alla en möjlighet att påverka och få stöd av varandra och verksamhetschef.
Ledord i arbetet är kompetens, tillgänglighet och flexibilitet. Att jobba här innebär ansvar under frihet, dynamik och glädje.
Beskrivning av tjänsten
Framtidståget erbjuder jour- och familjehemsvård för placerade barn och ungdomar
på uppdrag av socialtjänsten . Vi utgår från Nya Kälvestensmetoden vid rekrytering av
jour- och familjehem. I ditt uppdrag förväntas det att du ska ha kontinuerlig
handledning med jour- och familjehem samt delta i möten med socialtjänsten
kring uppdraget. Det ingår även rekrytering av nya familjehem och utveckling av våra
interna processer så att de underhålls och bibehåller hög kvalitet. Det är ett arbete i
högt tempo med varierande arbetsuppgifter där det ofta är många parallella
processer som kräver snabba beslut och tydlig återkoppling både internt och externt.
En vanlig dag kan bestå av att Du som konsulent hanterar förfrågningar från
socialtjänsten, jobbar effektivt med goda matchningar gentemot våra familjer samtidigt
som mer akuta situationer kan uppstå i befintliga uppdrag som kräver ditt fulla fokus
och goda omdöme.
Beskrivning av sökande
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Framtidståget tillsammans med oss! Att
jobba hos oss innebär möjlighet till att vara kreativ i ditt arbete och vara med att skapa
en växande positiv utveckling för barn och familjer. Vi söker dig som längtar efter att
bidra till en kreativ arbetsgrupp där det är högt i tak och en härlig atmosfär. Rollen
som familjehemskonsulent hos oss innebär att handleda, inspirera
och motivera jour- och familjehem vid placeringar via oss. Du ska kunna skapa olika
former av sammanhang som möjliggör förändringsprocesser för våra jour- och
familjehem, internt inom avdelningen samt inom verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
• är utbildad socionom
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift
Det är meriterande att du:
• har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom
• erfarenhet av familjehemsvård
• har goda kunskaper om socialtjänstens arbete
• har utbildningar inom BBIC, MI, Signs of safety och Nya Kälvestensmetoden
Vi har kollektivavtal med tjänstepension
Då Framtidståget är en ideell icke vinstdrivande förening så finns det stora möjligheter till
kompetensutveckling och fortbildning i form av utbildningar och kurser.
Arbetstid: Dagtid men jourberedskap kan tillkomma
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Ort: Stockholm men resor i tjänst kan förekomma.
Körkort och egen bil är en tillgång.
Sista dag att ansöka är 20260715
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Verksamhetschef Lena Olsson
Telefonnummer: 073 945 72 21
Ansökan kan skickas via mail: lena.olsson@framtidstaget.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: lena.olsson@framtidstaget.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Framtidståget
Instrumentvägen 20, tr. 2 (visa karta
)
126 53 HÄGERSTEN Arbetsplats
Föreningen Framtidståget Jobbnummer
9971701