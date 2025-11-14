Familjehemskonsulent
Familjehemskonsulenter Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Järfälla Visa alla socialsekreterarjobb i Järfälla
2025-11-14
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjehemskonsulenter Sverige AB i Järfälla
Familjehemskonsulenter är en etablerad verksamhet som erbjuder kvalitativa boendelösningar i form av jour- och familjehem samt stödboende.
Vi söker en ny kollega med socionomexamen och erfarenhet av familjehemsvård eller arbete inom socialtjänst med barn och unga. Som person gillar du att hålla flera bollar i luften och kan prioritera under stressiga situationer. Du är flexibel och självgående med ett genuint intresse av att möta nya människor och arbeta med dem. Du gillar att utvecklas och utmanas och trivs att fungera som spindeln i nät.
Vidare innebär tjänsten att du:
• Rekryterar och utreder nya jour/familjehem
• Handleder jour/familjehem
• Ansvarar för dokumentering, journalföring och månadsrapportering till uppdragsgivare
• Stöttar jour/familjehem vid umgänge, SIPmöte och övriga möten.
• Deltar vid uppföljningsmöten och upprättar genomförandeplan m.m.
• Är med och utvecklar verksamheten
Arbetsuppgifter är varierande och resor förekommer. Möjlighet att arbeta delvis på distans/hemifrån finns. Möjlighet att arbeta deltid finns. Ev. beredskap kan förekomma. Vi ser helst en sökande som kan arbeta självständig och har sin utgångspunkt från södra Stockholm. Resor inom Sverige förekommer.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Socionomexamen .
Erfarenhet av arbete som familjehemssekreterare eller socialsekreterare för barn och unga.
Mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
B-körkort.
Datorvana
Ha familjehemshandledarutbildning
Vi har vårt kontor i Järfälla och det finns tillgång till tjänstebil. Vi har kollektivliknande försäkringar via Fora försäkringar.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående
• **All annonsering undanbeds Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Intervjuer sker löpande välkommen att skicka in din ansökan
E-post: Britt-marie@familjehemskonsulenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsulent24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjehemskonsulenter Sverige AB
(org.nr 559027-1713), http://www.familjehemkonsulenter.se
Spjutvägen 5B (visa karta
)
175 84 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Abbe Laali abbe@familjehemskonsulenter.se 0704306073 Jobbnummer
9604395